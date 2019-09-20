20 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. МАЗ-МАН освоил выпуск машин для противообледенительной обработки воздушных судов ("деайсер"). Новинка призвана решить проблему оснащения аэропортов техникой, необходимой для соблюдения норм безопасности полетов в холодное время года, сообщили БЕЛТА на предприятии.

Машина разработана совместно с белорусской компанией "ТехПро инжиниринг" и ее американскими партнерами. Создан пилотный экземпляр, для которого шасси изготовлено по индивидуальному заказу, поскольку имеет ряд особенностей.

Для техники применен двигатель, соответствующий экологическим нормам Евро-5. Впервые шасси МАЗ-МАН оснащено автоматической коробкой передач Allison 3000 с гидротрансформатором. Имеется система ограничения и поддержания заданной скорости. Отличительная особенность - возможность управления движением автомобиля из кабины (корзины) оператора установки.

На машине установлены три термоизолированных бака для воды и противообледенительной жидкости. Для нанесения на поверхность воздушного судна используется система воздушного взрыва (СВВ), представляющая собой комбинацию обычной обработки и потока сжатого воздуха высокого давления. Это многократно повышает эффективность воздействия на ледяную корку.

Машина впервые будет показана широкой публике на выставке в октябре в Минске.

По данным компании, в настоящее время не все аэропорты Беларуси имеют такую технику. Проблема решается перевозкой имеющихся автомобилей специальным транспортом в нужный аэропорт, что может занять несколько часов и привести к задержке вылета воздушного судна.-0-