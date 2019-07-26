МАЗ может начать поставки коммунальной автотехники в Приморский край

26 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минский автомобильный завод, помимо самосвалов и седельных тягачей, рассматривает возможность организации поставок коммунальной автотехники и автомобилей с изотермическими кузовами в Приморский край, сообщили БЕЛТА на предприятии.

Этот вопрос обсуждался руководством завода с администрацией российского региона на прошлой неделе во время ее официального визита в Минск.

"В российском регионе, богатом лесными ресурсами и полезными ископаемыми, востребована наша грузовая, строительная и пассажирская техника. Белорусскую автотехнику ценят за качество, развитую сеть сервисного обслуживания и удобные финансовые инструменты приобретения", - отметили на предприятии.

На Минском автомобильном заводе гости ознакомились с экспозицией современных образцов автотехники. У губернатора Приморского края Олега Кожемяко была возможность провести тест-драйв нового седельного тягача МАЗ-5440M9 с двигателем шестого экологического класса, а также изучить преимущества всех представленных моделей грузовой, пассажирской и специальной техники.

МАЗ - одно из крупнейших белорусских машиностроительных предприятий, которое специализируется на выпуске большегрузных автомобилей, спецтехники, автобусов, троллейбусов и прицепной техники. Торговая марка МАЗ широко известна в СНГ и в дальнем зарубежье. Техника соответствует экологическим стандартам Евро-2, 3, 4, 5, 6. С конвейера завода сходят седельные тягачи, бортовые автомобили, шасси под установку различного спецоборудования - всего более 500 моделей и модификаций.-0-