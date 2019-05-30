МАЗ начал продажи микроавтобусов и фургонов

30 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минский автомобильный завод начал продавать грузовые фургоны и микроавтобусы, сборочное производство которых развернулось в Бресте, сообщили БЕЛТА на предприятии.

Новые автомобили выпускаются на свободных площадях ОАО "Брестмаш". Цены на продукцию ниже, чем на модели европейских производителей.

"Мы активно развиваем новое для себя направление. Сейчас в Беларуси растет спрос на качественные и доступные микроавтобусы и фургоны. Наша стратегия как раз и предполагает оптимальное соотношение цены и качества. Кроме того, мы полностью обеспечиваем покупателей сервисным обслуживанием. Интерес к новинкам высокий", - рассказали в ОАО "МАЗ".

В Бресте выпускают две модели автомобилей. Микроавтобусы МАЗ-281040 и фургоны МАЗ-365022 оснащены турбодизельными моторами мощностью 150 лошадиных сил, соответствуют классу Евро-5 и могут использоваться в странах СНГ, ЕАЭС и Украине.

Микроавтобус выделяют солидные габариты и вместимость. Длина - 6 м, ширина - 2,1 м, высота - 2,65 м, колесная база - 3,57 м. Салон можно выбрать самостоятельно - от грузового до пассажирского с 16 сиденьями, не считая места водителя. Для пассажиров установлена сдвижная дверь. В базовый комплект входят комфортабельные сиденья с регулировкой наклона спинки, кондиционер, круиз-контроль и магнитола. Предусмотрены также задний парктроник и электронная система распределения тормозных усилий.

Грузовой фургон в свою очередь включает цельнометаллический кузов и интегрированную в него раму. Грузоподъемность автомобиля составляет 1,43 т, а максимальная масса - 4 т. В стандартную комплектацию включены кондиционер, парктроник, круиз-контроль и полный электропакет: привод зеркал, электрические стеклоподъемники и центральный замок.

МАЗ реализовал проект за счет собственных средств. В планах - существенно повысить локализацию производства. При выпуске автомобилей приоритет будут отдавать качественным белорусским компонентам.-0-