МАЗ начал размещать токены для привлечения инвесторов

26 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. ОАО "Минский автомобильный завод" - управляющая компания холдинга "Белавтомаз" начало первичное размещение токенов (ICO) на инвестиционной онлайн-платформе finstore.by. Такая информация размещена на сайте предприятия, сообщает БЕЛТА.

"В связи с развитием технологий появляются новые формы привлечения инвестиций для реализации коммерческих и некоммерческих проектов. В этой связи для предприятий машиностроительной отрасли ICO приобретает актуальное значение, дает возможность финансировать модернизацию существующих производственных мощностей, а также инновационные проекты", - отметила заместитель генерального директора предприятия - директор по финансам Елена Хатеева.

Для приобретения доступны цифровые знаки (токены) ОАО "МАЗ", номинированные в долларах США. Цена одного токена - $100. У токена есть фиксированная годовая ставка доходности и срок действия. Ставка доходности для инвестора составляет 5,5% годовых, срок - 3 года (оферта - 1,5 года). Доход будет выплачиваться с периодичностью один раз в три месяца. Объем размещенных токенов - $3 млн. Их можно приобрести до 30 ноября 2020 года.

Инвестором может выступить любое физическое лицо - резидент Беларуси. Чтобы приобрести токены, необходимо зарегистрироваться на платформе finstore.by и пройти процедуру проверки. После этого на платформе будет создан виртуальный кошелек, и у участника появится возможность инвестировать в токены.-0-