МАЗ намерен бороться с недобросовестной конкуренцией и лжедилерами в России

19 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. ОАО "МАЗ" - управляющая компания холдинга "БелАвтоМАЗ" намерено бороться с недобросовестной конкуренцией и лжедилерами в России, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт предприятия.

Официальный дистрибьютор Минского автомобильного завода ООО "МАЗ-РУС" обратился с заявлением в управление Федеральной антимонопольной службы по Челябинской области, был установлен факт наличия признаков нарушения ООО "Миравтотехники" закона от 26 июля 2006 года №135-ФЗ "О защите конкуренции". Компания на своем сайте сообщила, что якобы является официальным дилером по реализации автотехники Минского автомобильного завода. Эта информация была способна ввести потребителей в заблуждение относительно статуса продавца. Управление ФАС России по Челябинской области вынесло ООО "Миравтотехники" предупреждение.

К настоящему времени ООО "МАЗ-РУС" подало в органы ФАС семь заявлений о нарушении антимонопольного законодательства РФ в части недобросовестной конкуренции. По трем из них признаки нарушения закона "О защите конкуренции" уже устранены.

МАЗ намерен продолжить борьбу с лжедилерами. "Сегодня лжедилеры получают преимущества при осуществлении предпринимательской деятельности ввиду известности товарного знака МАЗ и ОАО "МАЗ" - управляющая компания холдинга "БелАвтоМАЗ" как производителя. Их действия по распространению недостоверной информации способны причинить ущерб ОАО "МАЗ" - управляющая компания холдинга " БелАвтоМАЗ", нанести вред деловой репутации", - отметили в компании.-0-