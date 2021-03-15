МАЗ намерен продвигать продукцию на рынок Армении

15 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Генеральный директор ОАО "МАЗ" - управляющая компания холдинга "БЕЛАВТОМАЗ" Валерий Иванкович и коммерческий директор предприятия Сергей Шуляк приняли участие во встречах с представителями армянского бизнеса. Мероприятия проходили при участии Чрезвычайного и Полномочного Посла Беларуси в Армении Александра Конюка, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минского автомобильного завода.

Во время визита в Армению руководство Минского автомобильного завода провело переговоры с генеральным директором ЗАО "РафэлГриг" Рафаэлем Григоряном. Главы белорусского и армянского предприятий презентовали заводы, обменялись мнениями о перспективных направлениях взаимного сотрудничества. Одно из таких направлений - продвижение автобусов МАЗ на армянский рынок компанией "РафэлГриг", отметили в пресс-службе.

Кроме того, белорусская делегация встретилась с учредителем армянских компаний "Лига" и "Шаарт" Арсеном Абраамяном. В ходе встречи руководители Минского автомобильного завода представили информацию о предприятии и выпускаемых моделях автотехники. Армянскую сторону заинтересовали модернизированные самосвалы, самосвальные автопоезда и пассажирская техника МАЗ. Во время переговоров стороны обсудили перспективы сотрудничества по поставкам в Армению автобусов различного класса и специализированной строительной техники.

По итогам встречи было высказано намерение провести рабочую поездку армянских предпринимателей в Минск.

Минский автомобильный завод - одно из крупнейших белорусских машиностроительных предприятий, которое специализируется на выпуске большегрузных автомобилей, спецтехники, автобусов, троллейбусов и прицепной техники. Торговая марка МАЗ широко известна в СНГ и дальнем зарубежье. Техника соответствует экологическим стандартам Евро-5, 6. С конвейера завода сходят седельные тягачи, бортовые автомобили, шасси под установку различного спецоборудования - всего более 500 моделей и модификаций.-0-