МАЗ открывает новый сервисный центр в Украине

12 мая 2021 года делегация Минского автомобильного завода во главе с генеральным директором ОАО "МАЗ" – управляющая компания холдинга "БЕЛАВТОМАЗ" Валерием Иванковичем посетила город Бровары в Киевской области, где при участии Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Беларусь в Украине Игоря Сокола состоялось торжественное открытие Торгово-сервисного центра ООО "НПО НТ "Будшляхмаш" – официального дилера Минского автозавода в Украине.

Надо отметить, что компания "НПО НТ "Будшляхмаш" стала первым корпоративным партнером ОАО "МАЗ" – управляющая компания холдинга "БЕЛАВТОМАЗ" в Украине по производству специальной техники на базе шасси МАЗ.

Новый современный комплекс – это очередной этап развития товаропроводящей сети Минского автомобильного завода в Украине.

Производственное предприятие состоит из заготовительного, механического, слесарного и сварочно-сборочных участков, а также малярного подразделения, образующих структуру сборочного цеха.

Данный центр полностью обеспечивает гарантийное и сервисное обслуживание производимой спецтехники, в том числе при помощи мобильных ремонтных бригад.

К слову, ассортимент продукции состоит из более 130 видов различной техники для предприятий коммунального сектора, дорожно-строительных предприятий и силовых структур, а задействованный в производственном процессе персонал насчитывает свыше 400 высококвалифицированных сотрудников.

После церемонии открытия для членов делегации была проведена обширная экскурсия по производственным помещениям, после которой стороны перешли к обсуждению вопросов текущего сотрудничества и планов по дальнейшему развитию. В процессе переговоров особое внимание участников встречи было уделено формированию условий работы по торговле и реализации в 2021 году.

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