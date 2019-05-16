МАЗ планирует расширить сеть сервисных центров и представительств за рубежом

16 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минский автомобильный завод планирует расширить сеть сервисных центров и представительств за рубежом. Об этом заявил сегодня журналистам генеральный директор ОАО "Минский автомобильный завод" - управляющая компания холдинга "БЕЛАВТОМАЗ" Валерий Иванкович, передает корреспондент БЕЛТА.

Новый руководитель завода, которого сегодня согласовал на эту должность Президент, подчеркнул, что МАЗ является одним из ведущих брендов как в Беларуси, так и во всем мире, а потому он постоянно должен быть на высоком уровне, чтобы соответствовать этому статусу. "Глава государства поставил задачу увеличить объемы реализации, нарастить присутствие на внешних рынках, поднять на более высокий уровень качество грузовой и пассажирской техники, улучшить сервисное обслуживание", - пояснил Валерий Иванкович.

В первую очередь в новой должности он намерен оценить кадровый потенциал МАЗа: "Надо сформировать активный и деловой коллектив, чтобы решить поставленные Президентом задачи". Гендиректор добавил, что при этом, безусловно, нужно сохранить преемственность кадров.

Валерий Иванкович констатировал, что МАЗу приходится работать в сложных условиях, когда значительно усилилась конкуренция на евразийском рынке. "Сейчас российский КамАЗ - один из наших главных конкурентов на ключевых рынках. Нам необходимо попадать в ценовой зазор между китайскими производителями и дорогими европейскими марками, поэтому на первый план выходят вопросы качества, организации сервисной поддержки, использования финансовых инструментов для увеличения экспортных продаж, лизинговых программ. Это все в совокупности поможет найти изюминку, которая позволит опережать КамАЗ, хотя это будет непростая конкуренция", - подытожил гендиректор.-0-