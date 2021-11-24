МАЗ подписал контракт на поставку техники в Узбекистан на $1 млн

24 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минский автомобильный завод подписал контракт на поставку техники в Узбекистан на сумму $1 млн, сообщили БЕЛТА на выставочном предприятии "Белинтерэкспо" БелТПП.

В Ташкенте сегодня прошел аграрный форум "Узбекистан - Беларусь", приуроченный к проведению белорусской экспозиции на выставках сельского хозяйства и продуктов питания UzAgroExpo и UzProdExpo. В ходе мероприятия был подписан итоговый протокол второго заседания узбекско-белорусской рабочей группы по сельскому хозяйству и пищевой промышленности, а также соглашение между официальным дистрибьютором Минского автомобильного завода в Узбекистане компанией MAZ-Tashkent и предприятием Nurafshon Maxsus Texnika о поставке продукции машиностроения на сумму $1 млн.

Также на встрече был обсужден широкий спектр вопросов, касающихся торгово-экономического сотрудничества двух стран в сельском хозяйстве и производстве продуктов питания, финансовой поддержки экспорта товаров и услуг Беларуси в Узбекистан, особенности ее продвижения на местном рынке, взаимодействия в животноводстве.

Газовый самосвал МАЗ-65012К, специально разработанный для рынка Узбекистана. Фото МАЗ

Мероприятие собрало руководителей профильных министерств и ведомств Беларуси и Узбекистана, представителей белорусского и узбекского бизнеса, научно-образовательных и животноводческих организаций, экспертов агропромышленной отрасли двух стран.

От Беларуси в форуме приняло участие 17 компаний, представленных в национальном павильоне страны. В их числе производитель мясной продукции Слонимский мясокомбинат, известные молочные бренды, Государственный комитет по науке и технологиям, Министерство образования, вузы, кондитерские фабрики и др.

"Узбекистан - это стратегический партнер нашей страны, с которым мы давно работаем. Мы разработали несколько направлений для сотрудничества в ближайшей перспективе. В первую очередь это строительство и реконструкция молочно-товарного комплекса в Узбекистане по белорусским технологиям. Узбекские коллеги заинтересованы в том, чтобы их специалисты в аграрной сфере повышали квалификацию в наших вузах. Кроме этого, им интересны сотрудничество в ветеринарии, опыт развития сахарной отрасли Беларуси", - отметил заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Алексей Богданов.

"Особое значение для Узбекистана имеет отрасль, которая является гордостью Беларуси, - механизация сельского хозяйства. Трактора, культиваторы уже работают на полях нашей страны, однако в отдельных районах. И мы хотим, чтобы они присутствовали во всех регионах Узбекистана, потому что имеют хорошие качество и цену", - сказал замминистра сельского хозяйства Узбекистана - генеральный директор национального центра знаний и инноваций в сельском хозяйстве Алишер Тураев.

Организаторы аграрного форума "Узбекистан-Беларусь" - Министерство сельского хозяйства и продовольствия Беларуси, Министерство сельского хозяйства Узбекистана.

Организатор экспозиции белорусских производителей Made in Belarus на выставках UzAgroExpo и UzProdExpo - выставочное предприятие "Белинтерэкспо" БелТПП. Экспозиция организована при поддержке Министерства сельского хозяйства и продовольствия Беларуси, Министерства сельского хозяйства Узбекистана, посольства Беларуси в Узбекистане.-0-