МАЗ показал на выставке свои передовые автомобили

15 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минский автозавод показал свои передовые автомобили - от легендарного советского самосвала до автобуса будущего, сообщили БЕЛТА на предприятии.

Выставка на площадке рядом с проходной завода приурочена к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Среди передовых моделей - низкопольный автобус третьего поколения 303266. Внешне он похож на междугородник, но с колоритной горбинкой, в которой можно разглядеть силуэт зубра. В действие приводит турбодизельный двигатель класса Евро-6 на 299 лошадиных сил от Daimler, а в паре идет 6-ступенчатая коробка-автомат от ZF. Салон может вместить до 110 пассажиров. Из новшеств - полуторные сидения для мам с детьми и USB-порты для зарядки гаджетов. Вскоре такие автобусы появятся на городских маршрутах.

Большие надежды на заводе возлагают также на электробус МАЗ 303Е10. Он оснащен аккумуляторами высокой емкости с длительным сроком службы и немецким электродвигателем ZF CeTrax мощностью 300 кВт. Запас хода - до 300 км, что позволяет объехать весь город. Из других опций - бесконтактная система противозащемления, электролюки, кондиционер и разные виды подсветки в зависимости от времени суток. За год в стране должно быть собрано минимум 10 электробусов МАЗ.

В передовики попал и седельный тягач МАЗ-5440М9 с двигателем класса Евро-6. Его выделяют новые для Беларуси конструкторские и дизайнерские решения - от мощной ходовой части до обновленной кабины. Неслучайно модель сейчас очень популярна у покупателей за рубежом.

Перспективным называют и микроавтобус МАЗ 281, который собирают в Бресте на мощностях завода "Брестмаш". В нем 16 пассажирских сидений и сдвижная дверь, а подножка выдвигается автоматически.

МАЗ также представил автомобиль-самосвал МАЗ-65262L с грузоподъемностью в 36,7 т. Его стихия - перевозка сыпучих грузов из мест добычи песка, глины и камня к строительным объектам.

Самосвал МАЗ-651628 вышел компактнее - грузоподъемностью 28,5 т. В кузове с задней разгрузкой свободно вмещается 21 кубометр стройматериалов.

Гордятся на заводе и автокраном КС-5576BY-H, способным поднимать грузы до 32 т. Его можно использовать на дорогах общего пользования без специального разрешения. В качестве основы - шасси МАЗ-6302C5 с 330-сильным двигателем ЯМЗ. Спецмашина нужна для погрузочно-разгрузочных и строительно-монтажных работ. Полный привод позволяет действовать даже в условиях бездорожья, а стрела вытягивается на 33 м (с гуськом - 42 м) и способна выполнять специальные работы.

Впечатляет также мусоровоз МАЗ-590425. Машина вмещает 17 куб.м бытовых отходов, еще 1,8 кубов берет на себя загрузочная емкость заднего борта. Кузов выполнен в форме эллипса без дополнительных усилительных ребер. Спецмашина извлекает мусор из контейнеров любой формы и размеров, после чего прессует под высоким давлением. Подъемник можно запускать вручную или в полуавтоматическом режиме.

В число культовых моделей вошел МАЗ-200, без которого невозможно представить историю Минского автозавода. Это модель сошла с конвейера 7 ноября 1947 года. На ее модификацию МАЗ-205 пришлась львиная доля выпускаемых в стране грузовиков, которые помогли восстановить народное хозяйство в послевоенное время.

Еще одна легенда - МАЗ-500, которая, в отличие от предшественника, имела бескапотную компоновку. Это позволило снизить вес машины и увеличить длину грузовой платформы. Производили "пятисотку" вплоть до 1977 года - это долгожитель среди грузовиков.

Среди спортивных грузовиков - МАЗ-5309RR, который в 2018 году принес серебро ралли-рейда "Дакар". В нем стоит двигатель Gyrtech G-13 и 16-ступенчатая механическая коробка передач ZF. Машина весит 9,5 т и берет первую сотню за 9,5 сек.

Титулованным оказался и более молодой капотник МАЗ-6440 RR. Смещение кабины в центральную часть улучшило развесовку автомобиля, разгрузило передний мост и снизило нагрузки на экипаж. Сам автомобиль получился невысоким и компактным, а разгоняет его 6-цилиндровый двигатель Gyrtech G-13 с турбонаддувом мощностью 960 лошадиных сил.

"Мы решили представить машины, которые иллюстрируют прошлое и настоящее МАЗа. Завод был создан еще до окончания войны, и 75-летие Победы для нас важная дата. Есть модели, которые вошли в историю, а есть те, которые вскоре найдут свое место на рынке. Важно, что мы сохранили лучшее, но на этом не остановились - пошли вперед. В результате современные белорусские автобусы и грузовики во многом превосходят существующие на рынке аналоги", - отмечают на Минском автозаводе.-0-

Фото МАЗ