МАЗ поставил Минску первую партию автобусов третьего поколения

1 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минский автомобильный завод отгрузил "Минсктрансу" первую партию из четырех дизельных автобусов третьего поколения МАЗ 303065, сообщили БЕЛТА в пресс-службе предприятия.

Низкопольные автобусы обладают оптимальными для города габаритами: длина - 12,43 м, ширина - 2,55 м, а высота - 3,1 м. В салоне с комфортом вмещаются до 110 пассажиров, из них 26 - на сиденьях. МАЗ 303065 оснащен турбодизельным двигателем класса Евро-5 от компании Daimler мощностью 210 кВт и шестиступенчатой коробкой-автоматом от концерна ZF.

Салон автобуса выполнен по европейским стандартам. Тщательно продуманы поручни, на центральной площадке предусмотрено место для людей с ограниченными возможностями и колясок. Высота подножки всего 32 см, дополнительно установлена выдвижная платформа с электроприводом.

Среди интересных новшеств - USB-порты для зарядки смартфонов и планшетов на всех рядах сидений. За комфортный климат отвечают пять отопителей и кондиционер, причем последний может работать как на охлаждение, так и на обогрев.

Фото МАЗ

Место водителя спроектировано с учетом самых высоких требований к эргономике, оно удобно и высокотехнологично. Установлена новая приборная панель, а камеры обеспечивают 100-процентный обзор внутри и вокруг автобуса.

Автобус имеет независимую переднюю подвеску с большим ходом и удлиненную колесную базу. Тормозная система пневматическая. В новом автобусе снижен уровень шума и вибраций во время движения, а конструкцией предусмотрены системы помощи водителю.

Минский автомобильный завод - одно из крупнейших белорусских машиностроительных предприятий, которое специализируется на выпуске большегрузных автомобилей, спецтехники, автобусов, троллейбусов и прицепной техники. Торговая марка МАЗ широко известна в СНГ и дальнем зарубежье. Техника соответствует экологическим стандартам Евро-5, 6. С конвейера завода сходят седельные тягачи, бортовые автомобили, шасси под установку различного спецоборудования - всего более 500 моделей и модификаций.-0-