МАЗ поставил партию автобусов на Ямал

Рассылка Рассылка
ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Флаг Понедельник, 25 октября 2021
Минск Ясно +8°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
11:48 Лебедев: выборы президента Узбекистана были конкурентными, свободными, открытыми и прозрачными Политика
11:47 МЧС: неосторожность при курении является самой распространенной причиной пожаров в домах Общество
11:43 В России за сутки выявили 37 930 заболевших COVID-19, это новый максимум В мире
11:42 Двое жителей Ольшан рыбачили с помощью остроги Происшествия
11:42 МИД Ирана прокомментировал ситуацию с оказавшимися в затруднительном положении на белорусско-литовской границе иранцами Общество
11:38 В Токио впервые за 11 месяцев отменили COVID-ограничения для общепита В мире
11:33 Молиться и экономить: Украина оказалась не готовой к отопительному сезону В мире
11:26 Витебчанин умер в больнице после отравления суррогатным алкоголем Происшествия
11:21 БГУ запустил проект "Карта поздравлений" Общество
11:19 Мини-завод по производству самогона ликвидировали в Свислочском районе Происшествия
11:17 МАЗ поставил партию автобусов на Ямал Экономика
11:16 ФОТОФАКТ: Осень в ущелье Бабагоу Калейдоскоп
11:10 Лукашенко поздравил народную артистку БССР Любовь Каспорскую с юбилеем Президент
11:10 В Минской области за выходные задержаны 34 нетрезвых водителя Происшествия
11:07 Премьер Польши: если Еврокомиссия начнет мировую войну, мы будем защищать наши права любым оружием В мире
11:03 В Гродненской области раскрыто убийство 17-летней давности: дело направлено в суд Происшествия
11:01 Стартовала неделя по случаю 100-летия БГУ Общество
10:57 В Гомельском районе при пожаре погиб мужчина Происшествия
10:55 Гражданка Польши нелегально перевозила мигрантов В мире
10:54 Белорусский мультфильм "Звезды седьмого неба" с успехом представили в Москве Культура
10:53 Жители Германии из-за роста цен на бензин отправляются за топливом в соседние страны В мире
10:43 Шпаковский: события в Европе далеки от навязываемых нам представлений о демократии Общество
10:27 В подвале многоэтажки в Пинске нашли мумифицированные останки человека Происшествия
10:23 Кипр требует от ЕС решительных шагов для разрешения миграционного кризиса В мире
10:18 ГПК: за выходные количество выезжавших из Беларуси фур не превышало средний показатель Общество
10:18 Тракторист сбил 16-летнего велосипедиста в Пружанском районе Происшествия
10:12 В Беларуси за выходные в ДТП один человек погиб, 13 травмированы Происшествия
10:02 В Польше прошел митинг матерей в поддержку мигрантов В мире
09:55 Нежилой дом горел в Хотимском районе: погибли два человека Происшествия
09:54 Си Цзиньпин выступил против протекционизма и любых форм политики силы В мире
Все новости
Все новости
Экономика
25 октября 2021, 11:17

МАЗ поставил партию автобусов на Ямал

Фото maz.by
Фото maz.by

25 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Представитель ОАО "МАЗ" - управляющая компания холдинга "БЕЛАВТОМАЗ", заместитель коммерческого директора по реализации пассажирской техники Владимир Дормаш в торжественной обстановке передал 11 новых пассажирских автобусов марки "МАЗ-203" Салехардскому автобусному предприятию (Россия), сообщили БЕЛТА в пресс-службе посольства Беларуси в России.

Автобус "МАЗ-203" представляет собой низкопольный пассажирский транспорт большого класса, приспособленный для транспортировки людей по городским и пригородным маршрутам. Низкий пол помогает производить посадку и высадку пассажиров без затруднений, а система наклона кузова сокращает время на остановки и позволяет увеличивать скорость передвижения. Пассажировместимость автобуса - до 90 человек.

Новые автобусы МАЗ экологичные и экономичные, работают на газомоторном топливе. Транспорт оснащен специальной пневмоподвеской для перевозки маломобильных граждан. Салоны оборудованы обогревателями, кондиционерами, а полы - с противоскользящим покрытием.

В течение недели новые автобусы будут оформлены в Госавтоинспекции, после чего выйдут на городские маршруты. Как сообщил глава Салехарда Алексей Титовский, это знаковое событие для муниципалитета, поскольку пассажиропоток ежегодно становиться больше и сейчас составляет около 7 тыс. пассажиров в сутки. "Часть из них заменит на линиях устаревшие автобусы, которые уже исчерпали ресурс. Прежде всего мы сократим интервалы ожидания на действующих маршрутах", - отметил он.

Помимо столицы Ямала - Салехарда - четыре новых автобуса "МАЗ-206" получил и город Губкинский. В свою очередь в 2022 году планируется дальнейшее обновление автобусного парка новыми машинами МАЗ в городах Ноябрьск, Лабытнанги, Новый Уренгой и Муравленко, Надымском и Ямальском районах ЯНАО.

Минский автомобильный завод - одно из крупнейших белорусских машиностроительных предприятий, которое специализируется на выпуске большегрузных автомобилей, спецтехники, автобусов, троллейбусов и прицепной техники. Торговая марка МАЗ широко известна в СНГ и дальнем зарубежье. Техника соответствует экологическим стандартам Евро-3, 4, 5, 6. С конвейера завода сходят седельные тягачи, бортовые автомобили, шасси под установку различного спецоборудования - всего более 500 моделей и 3 тыс. модификаций.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
предприятие
Новости рубрики Экономика
Фото из архива Экспорт белорусских стройматериалов в январе-августе вырос почти на четверть
Фото из архива Эксперт: страны СНГ последовательно совершенствуют работу по обеспечению промышленной безопасности
КОММЕНТАРИЙ: Перспективы развития социального предпринимательства в Беларуси
Фото из архива Консультативный комитет по медицинским изделиям начал действовать в ЕЭК
Фото из архива Возможный проект по экспорту замороженной говядины в Китай обсудили в Могилевском районе
Фото из архива Ярошевич: рост экономики сопоставим с увеличением реальных доходов населения
Главное
Во время совещания О защите персональных данных, электромобилях, пандемии, росте цен и фейках. Лукашенко собрал совещание с руководством Совмина
В Беларуси в 2022 году планируется ввести 4,2 млн кв.м жилья
Богдан: необходимо вакцинировать от COVID-19 не менее 60% населения
СУПЕРАКЦИЯ в Minsk World! Три ГОТОВЫХ ДОМА в квартале "Азия" по самым выгодным ценам!
Топ-новости
Картина выходных: планы по строительству жилья, штамм дельта лайт и агроусадьбы как экотренд
В Беларуси началась отправка призывников в войска
За сутки в Беларуси зарегистрированы 2044 пациента с COVID-19, выписаны 2354
Ректор БГУ об историческом и современном предназначении ведущего вуза Беларуси
КОММЕНТАРИЙ: Перспективы развития социального предпринимательства в Беларуси
Стартовала неделя по случаю 100-летия БГУ
Случаи гриппа начали регистрироваться в Беларуси
Инфекционист: теряет вкус и обоняние лишь половина пациентов с COVID-19
Эти советы помогут вашим многолетним цветам легко пережить зиму
ИНТЕРВЬЮ: Что нового в подходах к характеристике кандидата при приеме на работу
Минздрав рекомендует использовать маски при посещении объектов и организаций
Эксперт: страны СНГ последовательно совершенствуют работу по обеспечению промышленной безопасности
Белорусы победили футболистов Армении в квалификации юношеского ЧЕ
Боровик: в борьбе с пандемией Беларусь проводит политику здравого смысла
В Беларуси создадут Национальный центр по защите персональных данных
Реклама
С нами интереснее
погода погода
курсы курсы
гороскоп гороскоп
тв программа тв программа
Темы Все темы
Судьбы женщин - судьба единой Беларуси Специальный репортаж Проект "Сделано на Минщине. Опыт лучших" Спецпроект БЕЛТА "Экспертная среда" Лучшие фото БЕЛТА Год народного единства
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2021гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.