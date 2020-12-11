МАЗ поставил партию автобусов в Монголию

11 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минский автомобильный завод поставил в Монголию для нужд Министерства чрезвычайных ситуаций автобусы МАЗ 257030 и МАЗ 231060, сообщили БЕЛТА в пресс-службе предприятия.

Автобусы изготовлены в северном исполнении и адаптированы для эксплуатации в самой холодной столице мира. "Климат Монголии - резко континентальный, температура в зимний период может достигать минус 49 градусов, поэтому северное исполнение автотехники, помогающее использовать ее при экстремально низких температурах, - один из основных критериев при поставках в эту страну", - рассказали в пресс-службе.

Это далеко не первая поставка техники МАЗ в Монголию. "Наше предприятие и Монголию связывают давние партнерские отношения. Автотехнику в этот регион поставляем ежегодно. К примеру, в 2015 году на улицы монгольских городов вышли новые автобусы МАЗ 215, а в нынешнем году Минский автомобильный завод совместно с ООО "Пожснаб" поставил в эту страну более 70 единиц специальной техники - пожарные автоцистерны различной емкости, автолестницы, автомобили пенного и воздушно-пенного тушения. В партию также вошли порошковые, комбинированные, штабные автомобили, мобильные пункты управления и даже мобильный госпиталь со станцией дезобработки", - пояснили на заводе.

Минский автомобильный завод - одно из крупнейших белорусских машиностроительных предприятий, которое специализируется на выпуске большегрузных автомобилей, спецтехники, автобусов, троллейбусов и прицепной техники. Торговая марка МАЗ широко известна в СНГ и дальнем зарубежье. Техника соответствует экологическим стандартам Евро-5, 6. С конвейера завода сходят седельные тягачи, бортовые автомобили, шасси под установку различного спецоборудования - всего более 500 моделей и модификаций.-0-