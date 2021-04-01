МАЗ поставил пять автокранов во Вьетнам

1 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Из Беларуси во Вьетнам прибыла партия из пяти автокранов КС-6573BY грузоподъемностью 40 т, произведенных на филиале МАЗ - заводе "Могилевтрансмаш", сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минского автомобильного завода.

Особенность крановой установки в том, что овоидный профиль поперечного сечения секций придает стреле повышенную прочность и жесткость. Это позволяет производить точные рабочие движения при монтажных операциях, погрузке или разгрузке в узких зонах и в ветреную погоду.

В качестве базы под автокран применено шасси МАЗ-6516В9-460-001 с малой рестайлинговой кабиной и колесной формулой 8х4 в экспортном исполнении. Двигатель - 412-сильный российский ЯМЗ-65101 (рядная "шестерка", без системы EGR, Евро-4). Коробка передач 16-ступенчатая от немецкого концерна ZF. Шины для комплектации автокранов на передних поворотных осях - 315/80 R22,5, на ведущих мостах - 385/65 R22,5.

Как отметили в пресс-службе, до конца нынешнего года планируются новые поставки автокранов во Вьетнам. Условия контрактов сейчас прорабатываются.

Минский автомобильный завод - одно из крупнейших белорусских машиностроительных предприятий, которое специализируется на выпуске большегрузных автомобилей, спецтехники, автобусов, троллейбусов и прицепной техники. Торговая марка МАЗ широко известна в СНГ и дальнем зарубежье. Техника соответствует экологическим стандартам Евро-5, 6. С конвейера завода сходят седельные тягачи, бортовые автомобили, шасси под установку различного спецоборудования - всего более 500 моделей и модификаций.-0-