МАЗ поставил технику в Приморский край

27 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минский автомобильный завод поставил пять комбинированных дорожных машин в Приморский край. Поставку техники осуществила компания - дилер предприятия ООО "Дальневосточный автоцентр", сообщили БЕЛТА в пресс-службе МАЗ.

Всего запланировано поставить 10 таких комбинированных дорожных машин. Эта техника предназначена для всесезонного содержания автомобильных дорог. Ее основные функции - уборка асфальтового покрытия от снега и распределение жидких реагентов или инертных противогололедных материалов в зимнее время, очистка и мойка автомагистралей водой под давлением, полив зеленых насаждений летом.

"Техника МАЗ очень популярна в регионе. В связи со сложными климатическими условиями коммунальным службам Приморского края всегда требуются надежные и выносливые машины", - подчеркнули в пресс-службе.

Минский автомобильный завод - одно из крупнейших белорусских машиностроительных предприятий, которое специализируется на выпуске большегрузных автомобилей, спецтехники, автобусов, троллейбусов и прицепной техники. Торговая марка МАЗ широко известна в СНГ и дальнем зарубежье. Техника соответствует экологическим стандартам Евро-3, 4, 5, 6. С конвейера завода сходят седельные тягачи, бортовые автомобили, шасси под установку различного спецоборудования - всего более 500 моделей и 3 тыс. модификаций.-0-