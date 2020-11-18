МАЗ поставит 330 автобусов "Минсктрансу"

18 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. ОАО "МАЗ" - управляющая компания холдинга "БЕЛАВТОМАЗ" поставит 330 автобусов "Минсктрансу", сообщили БЕЛТА в пресс-службе МАЗа.

"МАЗ осуществляет поставку 330 автобусов при финансовой поддержке ОАО "Промагролизинг", являющегося многолетним корпоративным партнером предприятия. Техника будет поставлена "Минсктрансу" по указу №146 от 2 апреля 2015 года "О финансировании закупки современной техники и оборудования" на общую сумму свыше Br150 млн. На сегодня более 30 автобусов уже отправлены лизингополучателю. Поставка оставшейся части пассажирской техники предусмотрена до конца года", - рассказали в пресс-службе.

Минский автомобильный завод - одно из крупнейших белорусских машиностроительных предприятий, которое специализируется на выпуске большегрузных автомобилей, спецтехники, автобусов, троллейбусов и прицепной техники. Торговая марка МАЗ широко известна в СНГ и дальнем зарубежье. Техника соответствует экологическим стандартам Евро-5, 6. С конвейера завода сходят седельные тягачи, бортовые автомобили, шасси под установку различного спецоборудования - всего более 500 моделей и модификаций.-0-