МАЗ представил на "Белагро" огромный самосвал для перевозки зерна

4 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минский автомобильный завод представил на международной специализированной выставке "Белагро-2019" огромный самосвал для перевозки зерна, передает корреспондент БЕЛТА.

Длина автомобиля составляет 9,55 м, высота - 3,4 м, ширина - 2,55 м. Он способен перевезти 19 т груза, а его платформа вмещает до 32 куб.м зерна. Самосвал обладает боковой разгрузкой. Несмотря на солидные объемы, он способен еще тянуть за собой прицеп. Предельная полная масса автопоезда составляет 57,5 т. Максимальная скорость ограничена электроникой на отметке 85 км/ч. Топливный бак вмещает 700 л. Кабина разработана с учетом комфорта для водителя. "В Беларуси, как и в соседних странах, растет спрос на крупные машины, способные за раз перевести большой объем зерна. Данный самосвал как раз закрывает эту нишу. С его помощью аграрии могут повысить скорость и эффективность работы и снизить транспортные издержки. Мы уже видим большой интерес к новинке как внутри страны, так и за рубежом", - отметили в МАЗ.

Среди других новинок, представленных на выставке, - прицеп для перевозки жидкостей вместимостью 11 куб.м. Двустенные и изотермические цистерны поддерживают постоянную температуру. Стенки выполнены из нержавеющей стали, а внутри организованы три секции со сливными устройствами.

Кроме того, МАЗ показал молоковоз, который вмещает до 12 куб.м воды или молока, и два универсальных самосвала для перевозки щебня, песка, других строительных и дорожных материалов. На экспозиции представлен и седельный тягач класса Евро-6.

Помимо этого, на "Белагро" МАЗ продемонстрировал прицепы, полуприцепы и изотермический автомобиль МАЗ-Купава 478800. Представлен и пригородный автобус средней вместимости. Также можно увидеть ретроавтомобили МАЗ-200 и МАЗ-500. Впервые официально презентован микроавтобус МАЗ-281040, сборочное производство которого развернулось в Бресте.

Минский автозавод основан в 1944 году. Предприятие в режиме полного производственного цикла выпускает грузовую, пассажирскую, прицепную и специальную технику.

Международная специализированная выставка "Белагро-2019" проходит 4-9 июня в торгово-логистическом центре "Глобус Парк" в агрогородке Щомыслица Минского района. В ней участвуют более 550 компаний из 29 стран, среди которых Австрия, Великобритания, Венгрия, Германия, Дания, Израиль, Индия, Италия, Испания, Канада, Китай, Нидерланды, Россия, США, Турция, Украина, Финляндия, Франция, Чехия, Швейцария, Швеция. Организатором выступает ЗАО "Минскэкспо", соорганизатором - IFW-expo. Выставка организована при поддержке и участии Министерства сельского хозяйства и продовольствия, Министерства промышленности и Национальной академии наук Беларуси.

Во время Белорусской агропромышленной недели с 4 по 9 июня в Минском районе проходят международные специализированные выставки "Белферма", "Белпродукт", "Продмаш. Холод. Упак".-0-