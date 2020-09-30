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30 сентября 2020, 15:42

МАЗ представил на "Белагро" зерновоз с повышенной грузоподъемностью

30 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минский автомобильный завод представил зерновоз с повышенной грузоподъемностью на XXX Международной специализированной выставке "Белагро", которая проходит с 29 сентября по 4 октября на площадке Футбольного манежа, сообщили БЕЛТА на предприятии.

На выставке
На выставке

Самосвалы

Самосвал 65012J создавался под нужды аграриев. В его основе - двигатель китайской Weichai Power, с которой МАЗ запустил сборочное производство моторов в Китайско-белорусском индустриальном парке "Великий камень". Зерновоз обладает боковой разгрузкой.

Автомобиль получил облегченную конструкцию. При полной массе в 25 т зерновоз берет в ковш до 12,7 т урожая - на 0,7 т больше других самосвалов. Это позволяет снизить удельную стоимость перевозок и повысить их эффективность, иными словами, совершать меньше рейсов и экономить топливо. "Зерновоз выгодно отличается от аналогов своей грузоподъемностью. Для сельхозпредприятий сейчас крайне важно снижать текущие издержки, и этот автомобиль для них просто находка. Важно, что мы также смогли сделать его доступным по цене за счет перехода на столь же мощный, но менее дорогой двигатель. Автомобиль прочный и неприхотливый: уверенно чувствует себя на разном грунте и не боится морозов", - заверили в ОАО "МАЗ".

Зерновозом, в частности, заинтересовались представители Омской области, которые посетили стенд МАЗ на выставке "Белагро-2020". Они уже обсудили со специалистами завода условия поставок техники.

МАЗ также представил на выставке самосвал 6501C9. "Хотя его создавали для перевозки сыпучих и строительных грузов, он прекрасно справляется с доставкой сельхозпродукции. Кабина - с обновленным интерьером, где и сиденья удобнее, и панель приборов "умнее", - отметили на предприятии.

Микроавтобусы и мобильный офис

Всего Минский автомобильный завод представил на "Белагро" около 10 единиц техники, включая автомобиль-мультилифт МАЗ-6950С5-110400. Он предназначен для погрузки и выгрузки специальных сменных кузовов, контейнеров, платформ и других устройств. Кузов вмещает 34 куб.м. Предусмотрен механизм смены кузова.

Презентованы и микроавтобусы, в том числе для быстрой организации сервисного обслуживания. Эту задачу решает передвижная ремонтная мастерская "Купава" 233150. Микроавтобус оборудован с учетом потребностей ремонтных бригад, а собран на филиале Минского автомобильного завода - ОАО "Брестмаш".

Представлен также мобильный офис "Купава" для проведения переговоров и доставки руководителей. В нем собрано все необходимое для организации совещаний и переговоров вдали от основного офиса.

Электрогрузовик

Также в эти дни на площадке Футбольного манежа проходит 23-я Международная выставка технологий и инноваций в промышленности "ТехИнноПром". На этой выставке МАЗ продемонстрировал свою новинку - электрогрузовик МАЗ-4381Е0. Он обладает средними габаритами: полная масса - 12,5 т, грузоподъемность - 5,7 т. "Электрогрузовик без подзарядки способен проехать Минск вдоль и поперек. Максимальная скорость подстроена под мегаполис - 85 км/ч", - добавили на предприятии.

Трак оснащен асинхронным тяговым электродвигателем мощностью 70 кВт с жидкостным охлаждением. В паре с ним вращается 2-ступенчатый редуктор с электронным управлением переключения передач. Запас хода составляет 100 км, но это далеко не предел. Все зависит от количества аккумуляторов, и на МАЗе готовы поставить их столько, сколько требуется покупателю. В качестве батарей - содержащие литий ячейки емкостью 160 Ач. Рабочее напряжение - 570 В, а для зарядки используется порт постоянного тока GB/T.

Кабина рассчитана на троих и оснащена удобными сиденьями, центральным замком, электрическими стеклоподъемниками и регулировкой зеркал. Для водителя установили многофункциональный руль с гидроусилителем, а на стойках ветрового стекла - мониторы. За климат отвечает вентиляционно-отопительная установка с электрическим обогревателем. Продуманы и двери с бесключевым доступом. Грузовик оборудован тентом шторного типа с задними дверями.

"Создание электрических МАЗов - одно из перспективных направлений развития автохолдинга до 2030 года. Электрогрузовик разработан с фокусом на транспортировку грузов в черте города. Среди очевидных плюсов - практически полная бесшумность, экологичность и высокая экономичность перевозок. Впереди - череда испытаний и коммерческое производство. Для белорусского автопрома это большой шаг вперед", - подчеркнули в ОАО "МАЗ".-0-

Фото Оксаны Манчук

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