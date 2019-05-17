МАЗ представил новинки производства на MILEX

17 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минский автомобильный завод на 9-й международной выставке вооружений и военной техники MILEX представил новинки производства, сообщили БЕЛТА на предприятии.

В их числе автокран для погрузочно-разгрузочных работ и работ с разрядными (опасными) грузами, который оборудован гидравлическим приводом и жесткой телескопической стрелой. Он изготовлен в могилевском подразделении - на заводе "Могилевтрансмаш". Максимальная грузоподъемность крана при работе с обычными грузами составляет 25 т, с разрядными - 20 т. Благодаря ходовым качествам базового автомобильного шасси МАЗ-631705 с колесной формулой 6х6 он уверенно чувствует себя как на дорогах с усовершенствованным покрытием, так и в условиях полного бездорожья.

Для удовлетворения особых технических требований и внедрения специальных решений в конструкции автокрана используются проверенные конструктивные элементы, которые были неоднократно опробованы в кранах серийного производства. Основные несущие элементы металлоконструкции изготовлены из мелкозернистой конструкционной стали с повышенными показателями прочности, жесткости и свариваемости.

В кабине машиниста предусмотрены отопительное оборудование и вентиляторы, остекление обеспечивает хороший обзор. Также кран оборудован современным прибором безопасности, предотвращающим перегрузку, двойными тормозами механизмов подъема груза, изменения вылета и телескопирования стрелы. Гидравлическая система позволяет легко и плавно управлять крановыми механизмами с широким диапазоном регулирования скоростей рабочих операций.

Как отметил главный конструктор могилевского филиала Павел Каранкевич, такая спецавтотехника выпускается в небольших количествах и на выставках раньше не демонстрировалась.

Еще одну модель на базе техники МАЗ представило машиностроительное предприятие "Святовит". По заказу военных изготовлен новый универсальный одноковшовый экскаватор EW25M2.

Также Минский автомобильный завод презентовал передвижной офис "Купава-478810". В блоке переговоров установлены 32-дюймовый телевизор и ноутбук. Wi-Fi-маршрутизатор обеспечивает выход в интернет и соединение мобильных устройств с телевизором. Кухонный блок также оборудован всем необходимым, включая чайник, холодильник, кофемашину и электрическую плиту.

Выставка MILEX проходит в МКСК "Минск-Арена" с 15 по 18 мая.-0-

Фото МАЗ