МАЗ представил новую технику на выставке "ТехИнноПром"

30 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минский автомобильный завод представил на площадке "ТехИнноПром" новейшие модели автотехники в линейке магистральников, причем один из них - на газомоторном топливе, сообщили БЕЛТА в пресс-службе предприятия.

Седельный тягач c гидроотбором МАЗ-54402N с колесной формулой 4х2 предназначен для перевозки грузов в составе автопоезда. На автомобиле установлена просторная двухместная кабина с двумя спальными местами. Особенностью МАЗ-54402N стали баллоны общим объемом 1092 л, расположенные не только в базе автомобиля, но и за кабиной, что обеспечивает запас хода до 800 км. Конструкция тягача позволяет работать с самосвальными полуприцепами. МАЗ-54402N оборудован двигателем Weichai Power WP13NG430E2, экологического класса Евро-5, работающим на компримированном газе, мощностью 419 л.с. и 16-ступенчатой коробкой передач. Допустимая общая масса автопоезда - 48 тыс. кг, полная масса автомобиля в снаряженном состоянии - 9,1 тыс. кг. Технически допустимая общая масса автомобиля 17 850 кг.

Модель седельного тягача МАЗ-6410ХХ с колесной формулой 6х2 и двигателем экологического класса Евро-5 отличается современным дизайном и передовыми конструкторскими и технологическими решениями, как, например, установка подвесной оси. Такая опция позволяет увеличить эффективность перевозок и снизить стоимость владения автомобилем.

Для большего комфорта водителя в новом МАЗ-6410ХХ улучшены эргономика рабочего места и зона отдыха. Особое внимание уделено активной и пассивной безопасности. Просторная двухместная кабина с высокой крышей и двумя спальными местами оборудована системами кондиционирования и отопления. Электронные системы позволяют водителю уверенно чувствовать себя на любом дорожном покрытии: EBS - электронная система тормозов, ESP - электронная система курсовой устойчивости, AEBS - система экстренного торможения, LDWS - система слежения за разметкой.

Для снижения динамических нагрузок на дорогу и вибронагруженности автомобиля на всех осях и ведущем мосту седельного тягача установлены дисковые тормозные механизмы, что в сочетании с электронной тормозной системой позволяет уменьшить тормозной путь.

Следить за системами автомобиля и силовой установкой, минимизировать время на поиск неисправности позволяет мультиплексная система электрооборудования.

На седельном тягаче установлен целый пакет электроприборов, включая светодиодные дневные ходовые огни, электроуправляемые зеркала заднего вида, центральный замок.

Допустимая общая масса автопоезда - 44 тыс. кг, полная масса автомобиля в снаряженном состоянии - 8,8 тыс. кг. Технически допустимая общая масса автомобиля с учетом массы водителя - 27,5 тыс. кг. Максимальная скорость автопоезда - 89 км/ч с устройством ограничения скорости согласно правилу ЕЭК ООН №89.

Минский автомобильный завод - одно из крупнейших белорусских машиностроительных предприятий, которое специализируется на выпуске большегрузных автомобилей, спецтехники, автобусов, троллейбусов и прицепной техники. Торговая марка МАЗ широко известна в СНГ и дальнем зарубежье. Техника соответствует экологическим стандартам Евро-3, 4, 5, 6. С конвейера завода сходят седельные тягачи, бортовые автомобили, шасси под установку различного спецоборудования - всего более 500 моделей и 3 тыс. модификаций.-0-