МАЗ представил новый автокран на строительной выставке BUDEXPO-2021

17 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минский автомобильный завод создал первый автокран со стрелой овоидного профиля, который способен быстро поднимать грузы на высоту 11-этажного дома. Новинка представлена на XXIII Международной архитектурно-строительной выставке BUDEXPO-2021, которая проходит в Минске. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе предприятия.

МАЗ-5576BY-H-22 относится к автокранам нового поколения. Он базируется на полноприводном шасси 6х6 и может свободно перемещаться по дорогам с несущей способностью 10 т. В движение его приводит 330-сильный двигатель класса Евро-5, а 9-ступенчатая коробка передач включает насос под аварийный рулевой контур.

Основная гордость автокрана - мощная стрела овоидного сечения, способная выдвигаться на 32,6 м. На начальные 10 м она может доставить до 32 т, а при вылете 11 м - поднять более 4 т на высоту до 33 м, что вдвое больше аналогов, производимых в странах СНГ. Это позволяет застройщикам с одного места работать на высоте 11-этажного здания и экономить место на городских стройках.

Несущие конструкции и стрела изготовлены из высокопрочной стали Weldox, что позволило сбросить лишний вес и прибавить в "мышечной силе". Для большего эффекта грузовысотные характеристики можно увеличить при помощи системы съемных противовесов (до 4,2 т) и 9-метрового удлинителя стрелы (гуська).

Фото maz.by

Для большей безопасности в автокране используется ограничитель нагрузок (ОНК 160С). Вместе с "черным ящиком" (прибором фиксации) продуман модуль защиты от опасного напряжения при работе вблизи линий электропередачи.

"Мы впервые создали автокран МАЗ грузоподъемностью 32 т со стрелой овоидного профиля, который почти вдвое превосходит грузовысотные характеристики выпускаемых в СНГ аналогов. Прежде всего, модель способна выше поднимать значительный вес и работать максимально быстро. Она способна с одной точки обеспечить всю вертикальную логистику при строительстве многоэтажных домов высотой как минимум 11 этажей. Вместе с эффективностью продумана и экономичность - у новинки превосходное соотношение цены и качества", - отметил начальник управления продаж спецтехники и шасси ОАО "МАЗ" Юрий Пивоваров.

Серийное производство нового автокрана уже началось. Как ожидается, модель ждет успех как в Беларуси, так и в других странах ближнего зарубежья. Машина неприхотлива к погоде: способна работать и в жару (до плюс 40 градусов), и в суровый мороз (минус 40).

МАЗ также представил на выставке BUDEXPO-2021 самосвал МАЗ-651628 с колесной формулой 8х4 для перевозки сыпучих грузов на стройках. Допустимая полная масса самосвала - 44,8 т, снаряженная - 16,3 т. У машины П-образный кузов с задней разгрузкой на 21 куб.м. В качестве двигателя - 430-сильный агрегат от Weichai, который идет в паре с 16-ступенчатой коробкой передач от ZF.

Технику МАЗ можно увидеть до 20 марта на открытой экспозиции у выставочного комплекса "БелЭкспо".-0-