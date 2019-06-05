МАЗ представил в Москве способный подниматься на высоту 12-этажного дома автоподъемник

5 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минский автомобильный завод выпустил автогидроподъемник и автокран, способные подниматься на высоту 12-этажного дома. Новинки представлены на крупнейшей в СНГ выставке строительной техники СТТ-2019, которая проходит в Москве с 4 по 7 июня, сообщили БЕЛТА на предприятии.

Подъемник, к примеру, поднимает 350 кг на высоту 32 м. Спецмашина класса Евро-5 стоит на шасси МАЗ-5316F5 с колесной формулой 4х4 и не имеет аналогов в СНГ. Она предназначена для проведения строительно-монтажных и ремонтно-декоративных работ на зданиях и сооружениях. Разработчики сделали ставку на новый механизм: двигатель через коробки передач и отбора мощности приводит в действие аксиально-поршневой насос, который и поднимает платформу. Такая конструкция нужна для плавности операций, повышенной безопасности и комфорта для персонала.

Он обладает широкой рабочей зоной в зоне 360 градусов, в том числе над кабиной. В него встроен электромеханизм, чтобы поворачивать платформу под наклоном до 45 градусов. Для безопасности предусмотрена изоляция, а специальный прибор напоминает о приближении к линии электропередачи. Стрелой можно управлять как на платформе, так и на раме шасси.

Еще одна новинка - автокран грузоподъемностью 32 тонны - может использоваться на дорогах общего пользования без получения специального разрешения. Предназначена спецмашина для погрузочно-разгрузочных и строительно-монтажных работ на рассредоточенных объектах. Полный привод позволяет действовать и в условиях бездорожья. Стрела вытягивается на 33 метра.

На предприятии считают, что новые модели техники позволят расширить присутствие на рынках спецтехники России и других стран СНГ.

Выставка СТТ проводится более 20 лет. В ней участвуют представители около 30 стран мира.-0-