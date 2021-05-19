МАЗ представит свою технику на выставке "Лесдревтех-2021"

19 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минский автомобильный завод с 20 по 23 мая представит свою технику на международной специализированной выставке "Лесдревтех-2021", сообщили БЕЛТА в пресс-службе предприятия.

В выставке традиционно участвуют все лесохозяйственные предприятия страны. Минский автозавод - постоянный участник форума, так как в модельном ряде продукции белорусского флагмана есть целая линейка автотехники, предназначенной для лесной промышленности.

На выставке "Лесдревтех-2021" на площадке спортивного комплекса "Минск-Арена" Минский автомобильный завод представит четыре единицы техники.

В частности, полноприводный автомобиль-сортиментовоз МАЗ-6302С9-526-052 с малой кабиной, колесной формулой 6х6 в односкатной шиновке, грузоподъемностью 19 650 кг для работы в тяжелых дорожных условиях. Он предназначен для перевозки сортимента длиной 2-6 м, оснащен двигателем ЯМЗ 653 экологического класса Евро-5 и 16-ступенчатой коробкой передач ZF. С ним комплектуется прицеп МАЗ-892630-0000020Р451 с шестью ложементами из высокопрочной стали собственного производства МАЗ.

Также будет представлен сортиментовоз МАЗ-631228-0008528-062 с колесной формулой 6х4. Он оснащен двигателем WP12 430Е50 мощностью 430 л.с. и 16-ступенчатой коробкой передач ZF. Автомобиль грузоподъемностью 22 т укомплектован прицепом - сортиментовозом МАЗ-894700-00000010, изготовленным по техническому заданию Министерства лесного хозяйства. В нем можно перемещать ложементы по длине рамы для перевозки сортимента различной длины.

Автомобиль - сортиментовоз МАЗ-630228-0008526-012 с шестью ложементами грузоподъемностью 19 700 кг оснащен двигателем WP12 430Е50 мощностью 430 л.с. и 16-ступенчатой коробкой передач ZF. Особенностью модели является большая кабина с низкой крышей, оборудованная нижним спальным местом.

Минский автомобильный завод - одно из крупнейших машиностроительных предприятий, которое специализируется на выпуске большегрузных автомобилей, спецтехники, автобусов, троллейбусов и прицепной техники. Торговая марка МАЗ широко известна в СНГ и дальнем зарубежье. Техника соответствует экологическим стандартам Евро-5, Евро-6. С конвейера завода сходят седельные тягачи, бортовые автомобили, шасси под установку различного спецоборудования - всего более 500 моделей и модификаций.-0-