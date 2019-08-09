МАЗ разрабатывает модели электробусов

9 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минский автомобильный завод разрабатывает модели электробусов, сообщил журналистам начальник отдела компоновки автобусов МАЗ, ведущий разработчик автобуса МАЗ 303 третьего поколения Иван Войтешонок, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы разрабатываем электробус с батареями на крыше, для чего нужен усиленный каркас", - отметил Иван Войтешонок.

Он не стал раскрывать особенности новинки, поскольку еще не создан опытный образец. Но до конца года разработчики рассчитывают представить технику нового поколения публике. "Думаю, увидите ближе к зиме. У нас немного другая концепция, нежели у "Белкоммунмаша", - добавил специалист.

По его словам, пока не идет речь о серийном производстве. Электробусы, как правило, создаются под конкретного заказчика и конкретные дорожные условия. Если такой продукт в перспективе будет востребован, МАЗ готов перейти на выпуск электрического транспорта.

Минский автомобильный завод - одно из крупнейших белорусских машиностроительных предприятий, которое специализируется на выпуске большегрузных автомобилей, спецтехники, автобусов, троллейбусов и прицепной техники. Торговая марка МАЗ широко известна в СНГ и в дальнем зарубежье.

Техника соответствует экологическим стандартам Евро-2, 3, 4, 5, 6. С конвейера завода сходят седельные тягачи, бортовые автомобили, шасси под установку различного спецоборудования - всего более 500 моделей и модификаций. Сегодня на празднике, посвященном 75-летию завода, состоялась презентация автобуса нового поколения.-0-