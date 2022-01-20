МАЗ снизил производственный травматизм на 45%

20 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минский автомобильный завод снизил производственный травматизм на 45%. Обследование цехов завода провела рабочая мобильная группа по вопросам охраны труда при Мингорисполкоме, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт Минпрома.

В рейде также приняли участие представители технической инспекции труда Минского городского объединения организаций профсоюзов.

Заместитель технического директора по охране труда, промышленной безопасности и экологии ОАО "МАЗ" - управляющая компания холдинга "Белавтомаз" Александр Козловский рассказал участникам обследования, что работа в области охраны труда флагманом белорусского машиностроения ведется постоянно, она совершенствуется. "Достигнуто снижение производственного травматизма на 45%. В 2021 году у нас произошло девять несчастных случаев на производстве, из них один тяжелый. По результатам расследований лишь в одном случае установлена вина должностных лиц. К дисциплинарной ответственности за необеспечение безопасных условий труда были привлечены четверо - от мастера до начальника цеха. Во всех остальных случаях была установлена личная вина работников - пресловутый человеческий фактор. Кстати, всего цехов на заводе 96, его площадь - 174 га. Работают у нас сейчас 15 тыс. человек", - проинформировал Александр Козловский.

Мобильной группе показали именно те цехи, в которых произошли несчастные случаи. В частности, на автобусном заводе МАЗа - цех сварки и сборки автобусов. Здесь в марте минувшего года слесарь-электромонтажник при установке табло был настолько неосторожен, что ударился головой о поручень. Травму тогда получил незначительную. А совсем недавно, в декабре, пострадал рабочий цеха передней подвески термомеханического завода. Именно тогда была установлена вина должностных лиц.

Как отметили в Минпроме, в каждом из цехов члены рабочей мобильной группы находили небольшие нарушения и сразу же указывали на них сотрудникам автозавода. Например, при посещении абразивной мастерской начальник отдела охраны труда комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома Наталья Нестерович заметила: тяжелые абразивные круги не должны складироваться возле стены или рядом с рабочим местом мастера.

"Вам есть над чем работать. МАЗ - он как государство в государстве. Цехов и людей у вас много. Заметно, что целенаправленная работа по охране труда ведется, но контролировать этот процесс необходимо постоянно. Обратите серьезное внимание на обеспеченность средствами индивидуальной защиты, складирование запчастей и изделий, хранение горюче-смазочных материалов. Важно организовать надлежащие технологические условия. По итогам посещения будут даны рекомендации и установлены сроки для устранения недостатков", - подвела итог рейда Наталья Нестерович.

Руководство предприятия заверило членов рабочей группы, что все замечания будут учтены, а недостатки устранены.-0-