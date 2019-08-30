МАЗ сообщает о случае недобросовестной конкуренции в России

30 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. ОАО "МАЗ" - управляющая компания холдинга "БЕЛАВТОМАЗ" заявляет о случае недобросовестной конкуренции в России со стороны ООО "БелКар", сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт предприятия.

Официальный дистрибьютор Минского автомобильного завода ООО "МАЗ-РУС" обратился с заявлением в управление Федеральной антимонопольной службы по Москве, рассматривается факт нарушения антимонопольного законодательства РФ в части недобросовестной конкуренции. ООО "БелКар" с 20 мая стало распространять информацию, что якобы является официальным представителем ОАО "МАЗ".

"Московским УФАС России проводится внутриведомственная правовая экспертиза, готовится предупреждение компании", - отметили на предприятии.

Минский автомобильный завод - одно из крупнейших белорусских машиностроительных предприятий, которое специализируется на выпуске большегрузных автомобилей, спецтехники, автобусов, троллейбусов и прицепной техники.

Торговая марка МАЗ широко известна в СНГ и дальнем зарубежье. Техника соответствует экологическим стандартам Евро-2, 3, 4, 5, 6. С конвейера завода сходят седельные тягачи, бортовые автомобили, шасси под установку различного спецоборудования - всего более 500 моделей и модификаций.-0-