МАЗ создал первый электробус

5 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минский автомобильный завод создал свой первый электробус, сообщили БЕЛТА на предприятии.

"МАЗ выпустил свой первый электробус. Новинка относится к автобусам последнего поколения и способна без подзарядки проехать крупный город вдоль и поперек", - подчеркнули на заводе.

МАЗ 303Е10 стал первым низкопольным электробусом. В движение его приводят аккумуляторные батареи с высокой емкостью (412 А/ч) и длительным сроком службы. Запас хода - до 300 км, что сравнимо с передовыми моделями мировых производителей.

"Внешне автобус походит на междугородник и обыгрывает силуэт зубра - такое ощущение создает колоритная горбинка на крыше. Панорамного остекления стало еще больше - почти на треть. Каркас изготовлен из труб стойкой к коррозии стали со спецпрофилем для большей несущей способности. Панели из алюминия и пластика также неприхотливы, что позволит избежать серьезного ремонта. Силовая установка размещена над ними, чтобы свести к минимуму шумы и вибрации", - рассказали на предприятии.

Электрический МАЗ использует немецкий электродвигатель ZF CeTrax мощностью 300 кВт. Электробус превосходит многие аналоги по динамике разгона, запасу хода и среднему расходу электроэнергии. Батареи-накопители заряжаются от автономного трансформатора в 380 В или на специально оборудованных станциях с разъемом CCS2 Combo. При максимальном токе на это требуется до 4 часов.

"Для МАЗа наступил исторический момент - выход в перспективный сегмент электробусов. Новая модель объединила преимущества автобуса и троллейбуса. Причем создана она на базе автобуса третьего поколения МАЗ 303, но с максимальной унификацией по узлам, агрегатам, элементам облицовки и электронным системам. Электробус получился не только продвинутым, но и экономичным, что делает его оптимальным выбором для городов", - убеждены на заводе.

Габариты транспортного средства адаптировали под городскую среду: длина - 12,43 м, ширина - 2,55 м, высота - 3,3 м. В салоне могут разместиться более 70 пассажиров, из них 30 - на сиденьях. Еще 14 мест предусмотрено в безбарьерной зоне.

Салон современный - с "теплыми" кнопками, бесконтактной системой противозаземления и выдвижной аппарелью для людей на инвалидных колясках. Все ряды сидений оснащены USB-портами, чтобы пассажиры могли зарядить в пути смартфоны и планшеты.

Также в электробусе есть электрическое отопление, что делает его полностью экологичным. Кондиционер работает как на обогрев, так и на охлаждение.

Водительское место оборудовано цифровой панелью приборов. На экране видна каждая деталь, включая данные с датчиков дождя, света, систем безопасности ECAS и EBS. Электронное управление обеспечивает автоматическую диагностику всех бортовых систем.

"Все конструкции по максимуму унифицировали с привычными автобусами. Сделано это не случайно: тем самым перевозчики смогут одновременно обслуживать электробусы и дизельные автобусы", - отметили на МАЗе.-0-

Фото МАЗ