МАЗ в 2020 году планирует увеличить объем производства продукции на 10%

14 апреля, Минск /Юлия Неманкова - БЕЛТА/. Минский автомобильный завод планирует в 2020 году увеличить объем производства продукции на 10,1%. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в ОАО "МАЗ" - управляющая компания холдинга "БелавтоМАЗ".

Объем производства продукции планируется увеличить до 110,1%, реализацию - до 113,4%, выручку от реализации продукции, товаров, работ, услуг - до 106,7%, а также экспорт продукции на 2,6% к уровню 2019 года. "Цель предприятия в этом году - безубыточная работа и поддержание рентабельности продаж в промышленности на уровне 3,2%", - подчеркнули на заводе.

По итогам работы в I квартале текущего года МАЗ продемонстрировал рост по ключевым показателям: объем выпуска продукции (105,8%), объем реализованной продукции (106,5%), экспорт (111%) с учетом поставок через ОАО "Промагролизинг" - крупнейшего лизингового оператора в Беларуси.

По результатам прошлого года предприятие увеличило объем товарной продукции в текущих ценах на 2,8% до Br1,236 млрд. Выручка от реализации товаров, продукции, работ, услуг за этот период составила Br1,431 млрд и увеличилась на Br31,4 млн, или на 2,2% по сравнению с 2018 годом. Экспорт товаров ОАО "МАЗ" с учетом отгрузки через "Промагролизинг" возрос на 1,3% и достиг $383,1 млн. Обеспечено положительное сальдо внешней торговли товарами в размере $33,8 млн.

Всего в 2019 году произведено 10 733 единицы продукции с учетом машинокомплектов, реализовано 10 437. Прибыль от продаж выросла по сравнению с 2018 годом на 50% и составила Br45,2 млн. Их рентабельность также увеличилась и составила 3,2% (в 2018 году - 2,2%). "Впервые за длительный период акционерное общество получило чистую прибыль в размере Br33 тыс.", - подчеркнули на предприятии.-0-