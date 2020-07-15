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15 июля 2020, 15:59

МАЗ в 2021 году поставит в города Беларуси 10 электробусов

На выставке электротранспортной техники
На выставке электротранспортной техники

15 июля, Смолевичский район /Корр. БЕЛТА/. МАЗ в 2021 году поставит 10 электробусов в города Беларуси. Об этом сказал директор Центра перспективных разработок Минского автомобильного завода Александр Хох сегодня во время Дня электротранспорта в Китайско-белорусском индустриальном парке "Великий камень", передает корреспондент БЕЛТА.

"Для Минского автомобильного завода электротранспорт - новый продукт. В первую очередь мы планируем выходить на отечественный рынок, чтобы отработать новые идеи, обкатать транспорт, получить отзывы, а затем уже будем предлагать свою продукцию и в другие страны. В частности, в следующем году 10 электробусов МАЗ уйдут в разные областные города Беларуси", - сказал Александр Хох.

Говоря о достоинствах электробуса, представитель МАЗ подчеркнул, что он создан на базе автобуса нового поколения. "Это унифицированный продукт. Чем больше унификация с обычными автобусами, тем ниже его себестоимость", - отметил он. Александр Хох добавил, что без подзарядки электробус может проехать до 300 км.

Основная стоимость электробуса - аккумуляторные батареи, которые завод пока получает из России. "Около 40% начинки - отечественного производства, остальное покупается за рубежом. Если будет развиваться производство аккумуляторных батарей на белорусских предприятиях, то процент отечественных комплектующих будет расти", - сказал директор центра.

МАЗ 303Е10 - низкопольный электробус. В движение его приводят аккумуляторные батареи с высокой емкостью (412 А/ч) и длительным сроком службы. Запас хода - до 300 км, что сравнимо с передовыми моделями мировых производителей.

Электрический МАЗ использует немецкий электродвигатель ZF CeTrax мощностью 300 кВт. Электробус превосходит многие аналоги по динамике разгона, запасу хода и среднему расходу электроэнергии. Батареи-накопители заряжаются от автономного трансформатора в 380 В или на специально оборудованных станциях с разъемом CCS Combo2. При максимальном токе на это требуется до 4 часов.

Габариты транспортного средства адаптированы под городскую среду: длина - 12,43 м, ширина - 2,55 м, высота - 3,3 м. В салоне могут разместиться более 70 пассажиров, из них 30 - на сиденьях. Еще 14 мест предусмотрено в безбарьерной зоне.

Салон современный - с "теплыми" кнопками, бесконтактной системой противозаземления и выдвижной аппарелью для людей на инвалидных колясках. Все ряды сидений оснащены USB-портами, чтобы пассажиры могли зарядить в пути смартфоны и планшеты.

В электробусе есть электрическое отопление, что делает его полностью экологичным. Кондиционер работает как на обогрев, так и на охлаждение.

Водительское место оборудовано цифровой панелью приборов. На экране видна каждая деталь, включая данные с датчиков дождя, света, систем безопасности ECAS и EBS. Электронное управление обеспечивает автоматическую диагностику всех бортовых систем.

Минский автомобильный завод - одно из крупнейших белорусских машиностроительных предприятий, которое специализируется на выпуске большегрузных автомобилей, спецтехники, автобусов, троллейбусов и прицепной техники. Торговая марка МАЗ широко известна в СНГ и дальнем зарубежье. Техника соответствует экологическим стандартам Евро-5, 6. С конвейера завода сходят седельные тягачи, бортовые автомобили, шасси под установку различного спецоборудования - всего более 500 моделей и модификаций.

День электротранспорта прошел сегодня в Китайско-белорусском индустриальном парке "Великий камень". На территории парка работала демонстрационная площадка, где были представлены различные модели электротранспорта - от электробусов и электромобилей до электромотоциклов и электросамокатов. В мероприятии приняли участие МАЗ, "Белкоммунмаш", Объединенный институт машиностроения НАН, приборостроительный завод "Оптрон", ПО "Белоруснефть", Geely, компании - резиденты индустриального парка "Великий камень" - "ЕЕС-групп", "Ченду Синьчжу", Greencars. Организаторами выступили Министерство энергетики и Китайско-белорусский индустриальный парк "Великий камень".-0-

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