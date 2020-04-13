МАЗ в I квартале увеличил экспорт в дальнее зарубежье почти в 2,4 раза

13 апреля, Минск /Юлия Неманкова - БЕЛТА/. Минский автомобильный завод в I квартале 2020 года увеличил экспорт продукции в страны дальнего зарубежья почти в 2,4 раза. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили на предприятии.

"География экспорта завода весьма обширна. Грузовая, пассажирская и специальная техника МАЗ востребована во многих регионах, включая Ближний и Дальний Восток, Среднюю и Юго-Восточную Азию, страны африканского континента и Латинской Америки, - отметили в ОАО "МАЗ". - Текущая мировая ситуация значительно повлияла на поставки автотехники МАЗ. Тем не менее, предприятию удалось реализовать ряд проектов. Темп роста поставок продукции на рынки дальнего зарубежья за I квартал составил 238,2%, учитывая, что в некоторые страны поставки возобновились после продолжительного перерыва".

В начале этого года МАЗ совместно с ООО "Пожснаб" (г. Борисов) заключил контракт по поставке 73 единиц пожарной и аварийно-спасательной техники Агентству по чрезвычайным ситуациям Монголии под финансирование в рамках указа №534 "О содействии развитию экспорта товаров (работ, услуг)". МАЗ приступил к выполнению контракта по поставке шасси и ведет сборку пассажирской техники для экспорта в Монголию. Совместный проект будет реализован в течение этого года.

Несмотря на то, что часть проектов по поставке автобусов в страны европейского региона пока отложен из-за пандемии коронавируса, ОАО "МАЗ" поставило за январь-март автотехнику в Литву и Польшу на сумму более $500 тыс.

Продвигается сотрудничество со странами африканского континента. По итогам февральского визита Президента Беларуси в Египет между ОАО "МАЗ" - управляющая компания холдинга "БелавтоМАЗ" и сборочным предприятием Helwan Machinery & Equipment Co. подписан контракт на поставку 15 машинокомплектов техники МАЗ. Также во время визита главы государства было подписано соглашение о намерениях с египетским заводом Helwan Machinery & Equipment Co. и компанией Egynile Investment & Trade Limited о продвижении совместного белорусско-египетского продукта на рынки африканского региона.

На ключевом для предприятия российском рынке темп роста экспорта составил 128,4%.

По итогам первых трех месяцев года МАЗ на рынке Украины сохраняет лидирующие позиции по продажам грузовой техники (продано 125 единиц, доля рынка составляет 23,58%). Что касается продаж автобусов, из-за пандемии коронавируса в I квартале МАЗ продал на 13 единиц пассажирской техники меньше, чем за аналогичный период 2019 года.-0-