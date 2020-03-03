МАЗ вместе с "Пожснаб" оправили партию пожарных машин в Казахстан

3 марта, Минск /Юлия Неманкова - БЕЛТА/. Минский автомобильный завод совместно с ООО "Пожснаб" отправили партию аварийно-спасательных автомобилей в Казахстан, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ОАО "МАЗ".

Партия состоит из 25 машин, которые смонтированы на базе шасси МАЗ на заводе в Борисове. Технику будет использовать Комитет по чрезвычайным ситуациям Казахстана. Всего до конца года в эту страну будет поставлен 31 аварийно-спасательный автомобиль.

Проект реализуется при поддержке Банка развития Беларуси и ОАО "МАЗ".

Компания ООО "Пожснаб" - крупнейший производитель специальной и пожарной техники в СНГ, корпоративный партнер МАЗ. Предприятие поставляет технику на базе шасси МАЗ во многие страны СНГ и дальнего зарубежья.-0-