МАЗ за свою историю выпустил более 2 млн единиц автотехники

9 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минский автомобильный завод за 75-летнюю историю выпустил более 2 млн единиц автотехники, сообщили корреспонденту БЕЛТА на предприятии.

Флагманским направлением для МАЗа остаются грузовые автомобили, на них приходится более 75% собранной автотехники. На текущий момент мир увидело свыше 1,5 млн белорусских грузовиков - от самосвалов до седельных тягачей.

На втором месте - прицепы и полуприцепы, которые занимают 23% в общем объеме выпуска завода за всю его историю (сейчас - 10-15% в зависимости от года). Доля автобусов несколько меньше, так как перспективное направление запустили лишь в 1990-х годах. Зато сейчас на пассажирскую технику приходится свыше 10% продаж. Также активно развивается производство автокранов и других спецмашин.

"Для Минского автозавода совпали два знаковых события - 75-летие предприятия и выпуск 2-миллионной единицы автотехники. Когда-то МАЗ стал заводом-первенцем белорусского автомобилестроения, а сейчас превратился в широко диверсифицированный холдинг. В ближайшие годы планируем ускорить технологическое развитие и более активно действовать на зарубежных рынках", - отметили на предприятии.

В структуре холдинга "БЕЛАВТОМАЗ" работают свыше 20 тыс. человек. МАЗ входит в число крупнейших в Восточной Европе производителей грузовой и пассажирской автотехники. Всего на заводе выпускают более 600 моделей и 3 тыс. модификаций автомобилей четырех экологических классов.

МАЗ поставляет автотехнику в более чем 40 стран мира. Традиционными рынками остаются Россия, Украина, Казахстан, Азербайджан и другие государства СНГ. Кроме того, белорусские автомобили покупают в странах Евросоюза (прежде всего в Польше, Литве и Латвии), в Африке и Латинской Америке. На Ближнем Востоке МАЗы охотно приобретают в Турции, а в Юго-Восточной Азии - во Вьетнаме. Товаропроводящая сеть насчитывает более 140 субъектов.

Завод был организован еще до окончания Великой Отечественной войны - 9 августа 1944 года. С 1944 года по октябрь 1946-го на предприятии собирали автомобили из узлов и деталей, поступающих по договору из Америки. Всего за два года было собрано и отремонтировано 18 тыс. 174 автомобиля для фронта и народного хозяйства.

В ноябре 1947 года из ворот завода вышел первый белорусский самосвал - МАЗ-205 грузоподъемностью 5 т. Его конструкция была разработана еще в годы войны на Ярославском автомобильном заводе. Следом появились бортовые автомобили МАЗ-200, седельные тягачи МАЗ-200В, лесовозы МАЗ-501 и машины повышенной проходимости МАЗ-502.

В сентябре 1950 года стартовал серийный выпуск 25-тонных самосвалов МАЗ-525, а в октябре 1958 года появился 40-тонный самосвал МАЗ-530, который взял Гран-при на Всемирной промышленной выставке в Брюсселе. Позже эта модель стала родоначальником нового завода в Жодино - БелАЗа, куда было переведено производство автомобилей высокой грузоподъемности.

В ноябре 1958 года на Минском автозаводе собрали первые опытные образцы автомобилей второго поколения МАЗ-500 и МАЗ-503, их отличали новая компоновка двигателя и опрокидывающаяся кабина. С января 1966 года осуществлен полный переход на выпуск автомобилей семейства МАЗ-500. В мае 1981 года на главном конвейере собрали первый седельный тягач МАЗ-5432.

Автобусное производство в структуре Минского автомобильного завода создано в 1992 году по лицензии немецкой компании Neoplan. Сегодня пассажирская техника МАЗ представлена 16 моделями и более 100 модификациями. На предприятии освоено серийное производство грузовиков и автобусов всех экологических классов, в том числе Евро-6.

Среди новых направлений - разработка семейства автомобилей с унифицированным шасси. На универсальный автомобиль-шасси будут устанавливать всевозможные двигатели и коробки передач, различные кабины и колесные формулы.

Совместно с Weichai МАЗ построил завод по выпуску дизельных двигателей. Вместе с Shaanxi Fast Gear создано совместное предприятие по производству коробок передач.

К своему 75-летию МАЗ организовал выставку автомобилей в Минске, где впервые представил автобусы третьего поколения и восстановленный спортивный грузовик команды "МАЗ-Яровит".-0-