МЧС получит средства на капремонт вертолетов и самолета

23 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерству по чрезвычайным ситуациям будут выделены средства на капитальный ремонт и оценку технического состояния вертолетов и самолета. Это предусмотрено постановлением Совета Министров от 21 апреля 2020 года №248. Соответствующий документ опубликован сегодня на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

Деньги будут выделены для государственного авиационного аварийно-спасательного учреждения "Авиация" из средств, предусмотренных в республиканском бюджете на финансирование расходов, связанных со стихийными бедствиями, авариями и катастрофами.

Авиация МЧС во втором квартале получит Br1,593 млн на капитальный ремонт двух вертолетов Ми-2, самолета Ан-2, а также на оценку технического состояния агрегатов двух вертолетов Ми-8 и покупку водосливного устройства для вертолета.

В третьем квартале будет выделено еще Br1,418 млн на ремонт двух вертолетов Ми-2 и оценку технического состояния агрегатов двух вертолетов Ми-8.

Постановление вступает в силу со дня его принятия.-0-