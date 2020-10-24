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24 октября 2020, 12:49

МЧС выдало БелАЭС разрешение на энергопуск первого блока

Фото из архива
Фото из архива
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Эксперты провели заключительный этап предпусковой проверки энергоблока БелАЭС
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24 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусской АЭС выдано разрешение на право выполнения этапной программы энергетического пуска энергоблока №1, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе Департамента по ядерной и радиационной безопасности Министерства по чрезвычайным ситуациям (Госатомнадзора).

"23 октября коллегией Министерства по чрезвычайным ситуациям принято положительное решение о внесении изменений в лицензию ГП "Белорусская АЭС" на право осуществления деятельности в области использования атомной энергии и источников ионизирующего излучения, позволяющих приступить к выполнению этапной программы энергетического пуска энергоблока №1", - сообщили в пресс-службе.

Данное решение базируется на заключении Госатомнадзора, который в соответствии с действующим законодательством рассмотрел результаты экспертизы документов, обосновывающих безопасность, и провел проверку готовности Белорусской АЭС выполнить заявленную деятельность.

Как сообщалось, первая загрузка штатной активной зоны, испытания в подкритичном состоянии реакторной установки, выполнение физических экспериментов на минимально контролируемом уровне, энергетический пуск и опытно-промышленная эксплуатация разрешаются после проверки готовности к соответствующим этапам ввода в эксплуатацию АЭС и получения специальных разрешений (лицензий).

После завершения этих этапов рассмотрят вопрос о выдаче лицензии на эксплуатацию первого энергоблока. Она выдается до начала работы государственной комиссии по приемке объекта в эксплуатацию.

Госатомнадзор обращает внимание: перед выдачей лицензии на эксплуатацию первого энергоблока БелАЭС будут проведены общественные слушания. Их цель - доведение до общественности информации о ходе и результатах экспертизы безопасности и оценки соответствия заявителя лицензионным требованиям и условиям.

Белорусская АЭС с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной мощностью 2400 МВт строится по российскому проекту АЭС-2006 вблизи Островца Гродненской области. Генеральным подрядчиком выступает госкорпорация "Росатом".-0-

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