Мебельный форум пройдет в Минске 9-12 сентября

24 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. ХХVII Международная выставка деревообрабатывающего и мебельного производства "Мебельный форум - 2020" пройдет в Минске 9-12 сентября. Такая информация размещена на сайте Национального выставочного центра "БелЭкспо", сообщает БЕЛТА.

Масштабный деловой форум соберет производителей, дилеров и продавцов, а также покупателей соответствующей продукции. Главная стратегическая цель - создание площадки для позиционирования достижений и потенциала данной индустрии в Беларуси.

Особое внимание на форуме будет уделяться не только мебели, дизайну и предметам интерьера, но и комплектующим, материалам и фурнитуре для производства. Тематические разделы выставки будут посвящены технологиям, оборудованию и инструментам, а также логистическим услугам в мебельной промышленности, технологиям хранения материалов и готовых изделий. Не останутся без внимания материалы для стен и пола, паркет, деревянные лестницы и другая продукция из дерева.

Соорганизаторы выставки - концерн "Беллесбумпром" и Ассоциация предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности Беларуси.-0-