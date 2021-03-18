Медицинские объекты, школы и детсады - что вошло в новую инвестпрограмму

18 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Строительство более 100 объектов вошло в Государственную инвестиционную программу на 2021 год. Об этом сообщил сегодня журналистам первый заместитель министра экономики Юрий Чеботарь, комментируя соответствующий указ главы государства, передает корреспондент БЕЛТА.

"Инвестпрограмма - ожидаемый документ. Его принятию предшествовала большая работа госорганов в соответствии с поручениями главы государства. Будет обеспечено строительство чуть более 100 объектов в приоритетных сферах. Что касается медицины, там запланированы объекты в Могилеве, Гродно, будет начато строительство поликлиники в Орше, отдельный корпус Витебской областной больницы", - сказал Юрий Чеботарь.

Следующее направление - это инфраструктура развития: в планах объекты в Свислочи, Гродно, Фаниполе. "Это прежде всего инфраструктура энергетическая, под площадки развития, где будут ставиться новые производства. Кстати, в регионах уже определены инвесторы, мы знаем, кто придет и какие производства будут строиться", - отметил первый замминистра.

Запланированы и новые социальные объекты, в первую очередь школы и детсады в наиболее нуждающихся в этом регионах. Кроме того, с учетом ввода БелАЭС завершается строительство многих объектов в Островце, в том числе кинозала.

"Если говорить в целом об инвестпрограмме на текущий год, то цена вопроса - чуть более Br660 млн. Половина запланированных объектов будет введена в текущем году. Есть еще одно новшество: мы запланировали некий денежный резерв (почти Br29 млн). Эти средства будут направлены на объекты, которые могут появиться в этом году с учетом потребностей регионов и различных поручений", - проинформировал Юрий Чеботарь.-0-