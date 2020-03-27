"МедЛен" начал выпускать хлопко-льняные фильтры для медицинских масок любого типа

27 марта, Минск /Юлия Неманкова - БЕЛТА/. ОАО "МедЛен" начало выпускать хлопко-льняные фильтры, которые подходят для любого типа масок, в том числе марлевых. Об этом сообщили БЕЛТА в пресс-службе концерна "Беллегпром".

Фильтр можно менять до пяти раз, тем самым увеличивая срок эксплуатации самой маски. Он одноразовый, стерильный, обеспечивает барьер для защиты от болезнетворных микроорганизмов. Кроме того, обладает гипоаллергенными свойствами, подходит людям с чувствительной кожей. Край фильтра липкий - для лучшей фиксации на маске.

"Предприятие поставило в аптечные сети первые 50 тыс. изделий. Линия производства позволяет выпускать 200 фильтров в минуту. Предприятие планирует работать и в выходные, поэтому скоро фильтры можно будет приобрести в любой аптеке страны", - отметили в пресс-службе.-0-