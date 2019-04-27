Медведев поручил за неделю выявить виновных в нарушении качества нефти в "Дружбе"

27 апреля, Москва /БЕЛТА - ТАСС/. Председатель правительства Дмитрий Медведев поручил в недельный срок провести проверку обстоятельств попадания некачественной нефти в трубопровод "Дружба" во время поставок в Беларусь и наказать виновных. Об этом сообщает пресс-служба Кабмина.
"Проведите проверку по факту нарушения показателей качества нефти, транспортируемой ПАО "Транснефть" в направлении Республики Беларусь и Восточной Европы", - говорится в предписании премьера в адрес Минэнерго, Минпромторга, ФАС и Ростехнадзора.
"По результатам проверки обеспечьте наказание лиц, ответственных за допущенные нарушения", - отмечается в поручении.
Медведев также поручил направить материалы проверки в Генпрокуратуру.
Как сообщалось, "Белнефтехим" на прошлой неделе заявил о резком ухудшении качества российской экспортной смеси Urals, поступающей транзитом в участок магистрального нефтепровода ОАО "Гомельтранснефть Дружба". Оба белорусских нефтеперерабатывающих завода - Мозырский НПЗ и ОАО "Нафтан" - вынуждены снизить загрузку мощностей и несут убытки. Ущерб от поступления некачественной нефти из России подсчитывается.-0-
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