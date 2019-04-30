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Медведев призвал расширить круг товаров, подлежащих маркировке в ЕАЭС

Экономика 30.04.2019 | 14:06
Дмитрий Медведев. Фото из архива
Дмитрий Медведев. Фото из архива

30 апреля, Ереван /БЕЛТА - ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев призвал расширить круг товаров, подлежащих маркировке в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Об этом он заявил на заседании Евразийского межправительственного совета.

"Мы сможем усилить контроль за оборотом продукции на территории "пятерки", эту практику (маркировки товаров) нужно распространить и на другие товары, - сказал Дмитрий Медведев. - Нужно создать такую систему, которая будет приемлема во всех странах, унифицированную, удобную систему".

Российский премьер отметил, что система маркировки товаров хорошо себя зарекомендовала для обеспечения прослеживаемости товаров.

Говоря о техническом регулировании, Дмитрий Медведев отметил, что в ЕАЭС уже действует 47 технических регламентов, еще 12 находятся в стадии разработки. "Предлагаю ускорить их согласование, обеспечив строгий контроль", - сказал он.

Дмитрий Медведев также заявил, что ЕАЭС должен развивать сотрудничество со странами всех регионов мира, особенно - Латинской Америки и Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР). "Нам нужно продвигать сотрудничество с нашими соседями по СНГ, расширять возможности для совместной деятельности и выстраивать, конечно, взаимовыгодное сотрудничество с государствами всех регионов мира, в особенности, наверное, нужно сейчас смотреть на АТР, который активно развивается, Латинскую Америку и целый ряд других", - сказал премьер.

По его словам, это даст существенное преимущество по продвижению евразийских товаров на внешних рынках.

Премьер-министр РФ подчеркнул, что Евразийский экономический союз стал полноправным участником мировой торговли. В настоящее время действует зона свободной торговли ЕАЭС с Вьетнамом, подписаны соглашения также с Ираном и Китаем, ведутся переговоры с Сингапуром, Индией, Египтом, Сербией и Израилем.-0-

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Теги
ЕАЭС, заседания, Медведев, Россия, торговля
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