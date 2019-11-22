Мегальготы в "Великом камне" и рекорды IT - Румас рассказал о возможностях инвестировать в Беларусь

22 ноября, Лондон /Корр. БЕЛТА/. Высокотехнологичный сектор, IT и сфера услуг - наиболее перспективные направления для привлечения инвестиций в экономику Беларуси, заявил премьер-министр Беларуси Сергей Румас сегодня в Лондоне во время инвестиционного саммита ЕБРР для стран - участниц "Восточного партнерства", передает корреспондент БЕЛТА.

"Высокотехнологичный сектор сегодня в фокусе внимания правительства Беларуси. У нас создана специальная юрисдикция - Китайско-белорусский индустриальный парк "Великий камень", где мы развиваем и поддерживаем высокотехнологичную промышленность, новые материалы, нано- и биотехнологии, фармацевтическую промышленность. В этом парке созданы мегальготы для инвесторов - как налоговые, так и касательно приобретения земли в собственность", - подчеркнул Сергей Румас.

Кроме того, для резидентов парка создан благоприятный административный режим - регистрация предприятий проходит в чрезвычайно короткие сроки по принципу одного окна. "Сегодня этот парк показывает потрясающий рост, к нам приходят инвесторы практически со всего мира. Мы рассчитываем, что за этим направлением будущее в Беларуси", - добавил премьер-министр.

Еще одним направлением для инвестиций он назвал IT-сектор, поскольку в Беларуси создан специальный режим работы для резидентов Парка высоких технологий, действуют элементы английского права. "Сегодня ПВТ растет на 30-40% в год. Мы ожидаем, что по 2019 году только экспорт Парка высоких технологий принесет в страну $2 млрд", - отметил Сергей Румас.

Кроме того, правительство приветствует инвестиции в сектор услуг. Благодаря удобному географическому положению Беларуси выгодно вложение средств в транспортный сектор. Инвесторов может привлечь гостиничный и ресторанный бизнес, сектор образовательных услуг и медицинский туризм.

"В целом сегодня сектор услуг демонстрирует опережающий рост по сравнению с основной экономикой. Мы всячески поддерживаем приход инвесторов и считаем, что за этим сектором также большое будущее", - резюмировал Сергей Румас.-0-

Фото Андрея Покумейко

Макроэкономическая ситуация в Беларуси способствует приходу инвесторов - Румас Такое мнение высказал сегодня премьер-министр Сергей Румас во время инвестиционного саммита ЕБРР для стран-участниц "Восточного партнерства".