Мех белорусской норки планируется поставлять в Китай

3 декабря, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Перспективы поставок меха белорусской норки на китайский рынок обсуждены в китайском городе Хайнин провинции Чжэцзян, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Генеральном консульстве Беларуси в Шанхае.

В этом городе находится крупнейший в Китае рынок по производству и продаже кожаных и меховых изделий. Генеральный консул Беларуси в Шанхае Валерий Мацель и консул Максим Иосько посетили Хайнин и встретились с руководителями китайских специализированных компаний Zhejiang Singner Leather Fashion, Hongda, Furmax. Там состоялась презентация звероводческой отрасли Беларуси, было также передано коммерческое предложение по продаже шкурок норки, подготовленное Белкоопсоюзом.

Главной темой переговоров Валерия Мацеля с руководством ассоциации по производству кожаных изделий Хайнина явилось установление взаимовыгодного сотрудничества с белорусскими предприятиями по выращиванию норки. Речь шла также об организации визита в Беларусь делегации членов ассоциации - руководителей компаний по производству кожаных и меховых изделий города.-0-