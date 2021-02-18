Механизация, промпроизводство и отказ от экспорта кругляка - как развивается лесная отрасль

18 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр лесного хозяйства Виталий Дрожжа рассказал сегодня журналистам перед заседанием коллегии ведомства о том, чего удалось достичь лесной отрасли за последние годы, передает корреспондент БЕЛТА.

"Лесная отрасль достаточно динамично развивается. В лес пришли машины. Если еще 10 лет назад в лесу было мало харвестеров, то сегодня мы практически 50% древесины заготавливаем машинами. Мы обновили промышленное производство и уже ставим перед собой цель, чтобы через два года у нас не было самортизированной техники и оборудования. Все должно своевременно обновляться", - подчеркнул Виталий Дрожжа.

Лесистость в Беларуси близка к оптимальной и составляет 40,1%. За последние 60 лет она увеличилась почти вдвое, достигла максимального значения за более чем 100-летний период (1901 год - 37,6%) и продолжает расти. Вырос и общий запас древесины на корню - до 1,8 млрд куб.м.

"Надо обратить внимание и на то, что мы в пиковые времена экспортировали до 3 млн куб.м круглой древесины в год. Страна была сырьевой зоной, в том числе для наших европейских партнеров. А сегодня мы работаем без экспорта кругляка, - констатировал министр. - Если еще пару лет назад мы обращались к главе государства с просьбой разрешить нам сбросить излишки кругляка за рубеж, то сегодня мы думаем о том, чтобы не экспортировать даже щепу, а использовать ее внутри страны. Мы близко подошли к тому, чтобы ввести меры стимулирующего характера для повышения глубины переработки древесины. Уже говорим о том, что не совсем правильно продавать на экспорт доску. Нужно поставлять на экспорт продукцию с высокой добавленной стоимостью. Здесь у нас хорошая динамика".-0-

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