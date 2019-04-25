Механизм биржевых торгов сырым молоком апробируется на БУТБ

25 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. На Белорусской универсальной товарной бирже апробируется механизм реализации на торгах сырого молока, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе БУТБ.

"В декабре 2018 года премьер-министр Сергей Румас поручил проработать механизм реализации на торгах Белорусской универсальной товарной биржи на добровольной основе сырого коровьего молока с целью выработки подходов к порядку установления цен на свободный ресурс отечественного молокосырья", - пояснили на бирже.

Торги начались 9 апреля этого года и проводятся еженедельно (по вторникам). Как отмечают в БУТБ, их результаты продемонстрировали заинтересованность участников рынка в предложенном механизме. За это время было реализовано 135 т коровьего молока по ценам от Br0,7 за 1 кг до Br0,75 за 1 кг (без НДС). "И если в первых торгах приняли участие 4 продавца и 4 покупателя, то к третьим число желающих приобрести молочное сырье выросло до 14 предприятий в одной торговой сессии. Всего заявки на приобретение сырого молока на уже проведенных торгах выставляли 16 белорусских молокопереработчиков, которые оценили возможность оперативно приобрести ключевое сырье для своего производства", - отметили на БУТБ.

В связи с этим, даже несмотря на пока невысокие объемы реализации, проведение биржевых торгов сырым коровьим молоком на БУТБ будет продолжено. К участию в торгах в качестве продавцов допускаются организации, производящие молоко и не имеющие задолженности (неисполненных обязательств) по его поставке в счет авансовых выплат, других финансовых обязательств по расчетам с организациями-переработчиками коровьего молока. В качестве покупателей в торгах могут участвовать организации, осуществляющие деятельность по обработке (переработке) молока и производству молочной продукции на территории Беларуси и реализацию готового продукта в потребительской таре.-0-