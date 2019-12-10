Механизм электронного обращения гарантий между банками и таможенными органами внедрят в Беларуси

10 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальный банк и Государственный таможенный комитет заключили соглашение об информационном взаимодействии в области банковских гарантий - внедряется механизм их электронного обращения между банками и таможенными органами. Об этом сообщили БЕЛТА подписавшие документ ведомства.

"Внедрение указанного механизма позволит оптимизировать порядок взаимодействия по банковским гарантиям, сократить срок их обработки, а также исключить мошенничество со стороны субъектов хозяйствования, связанное с возможностью подделки гарантий на бумажном носителе", - отметили в Нацбанке. Выпуск и обращение будут осуществляться посредством информационных сетей Нацбанка и ГТК в виде электронных документов.

Как пояснили в ГТК, это касается банковских гарантий, предоставляемых в качестве обеспечения исполнения обязанностей по уплате таможенных пошлин, налогов и специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин, а также в качестве обеспечения исполнения обязанностей юридического лица, осуществляющего деятельность в сфере таможенного дела, и уполномоченного экономического оператора. В данный перечень включены и гарантии выполнения юрлицами и ИП обязательств поручителя перед таможенными органами.

Соглашение вступает в силу с 25 июня 2020 года.

Как рассказали в Нацбанке, в течение 2018 года банки Беларуси выпустили 4,6 тыс. гарантий, из которых 43% - в пользу таможенных органов. Все гарантии в пользу таможенных органов были выпущены на бумажном носителе.-0-