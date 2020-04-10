Механизм применения сертификата о происхождении серийной продукции из Казахстана создадут в ЕАЭС

10 апреля, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Для упрощения взаимной торговли Евразийский межправительственный совет сегодня принял решение создать механизм применения сертификата о происхождении серийной продукции, производимой на территории Казахстана, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Евразийской экономической комиссии.

"Механизм будет применяться к ограниченной категории товаров, аналогичных тем, в отношении которых Казахстаном применяются более низкие ставки пошлин при импорте", - отметили в ЕЭК.

Сертификат серийной продукции будет выдаваться изготовителю (поставщику) на шесть месяцев и распространяться на все поставки соответствующего товара, осуществляемые в этот период в другие государства Евразийского экономического союза. "Таким образом, не потребуется сертифицировать каждую поставку", - добавили в ЕЭК.-0-