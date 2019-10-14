Механизм софинансирования подготовки управленцев по программам МВА разработают в Беларуси

14 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Механизм софинансирования подготовки управленческих кадров по программам МВА (ЕМВА, mini-МВА) из трех источников разработают в Беларуси. Соответствующая инициатива Министерства экономики поддержана участниками очередного заседания Республиканского совета по развитию системы бизнес-образования, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ведомства.

На эти цели предлагается направлять средства обучаемых, организаций и республиканского бюджета. Предусматривается создание рабочей группы под эгидой Минэкономики с участием всех заинтересованных.

Также на заседании одобрен проект профессионального стандарта на вид трудовой деятельности "Управление коммерческой организацией", до 25 октября документ рекомендовано направить на утверждение в Министерство труда и социальной защиты.

Решено вернуться и к подготовке отдельной подпрограммы (раздела), посвященной бизнес-образованию, в программном документе по развитию системы образования в Беларуси на 2021-2025 годы. Намечен алгоритм конкретных действий по привлечению в сферу международной технической помощи и внешних финансовых ресурсов на среднесрочную перспективу.

Кроме того, республиканский совет поддержал инициативу Института бизнеса Белорусского государственного университета о переименовании специальности переподготовки "Деловое администрирование" в "Бизнес-администрирование". Министерству образования предложено провести совещание по содержанию обновленной образовательной программы.

Заседание прошло под председательством министра экономики Дмитрия Крутого и министра труда и социальной защиты Ирины Костевич. В нем приняли участие министр финансов Максим Ермолович, первый заместитель министра финансов Юрий Селиверстов, первый заместитель министра образования Ирина Старовойтова, заместитель министра экономики Дмитрий Матусевич, более 30 представителей образовательной сферы и бизнес-сообщества.-0-