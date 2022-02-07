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Экономика
07 февраля 2022, 10:53

Механизмы финансирования кооперационных проектов разрабатывают в ЕАЭС

Фото из архива
Фото из архива

7 февраля, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Возможности финансирования интеграционных проектов в реальном секторе экономики в Евразийском экономическом союзе рассмотрены на совещании с участием заместителей министров финансов стран ЕАЭС и представителей Евразийского банка развития, которое прошло в Евразийской экономической комиссии под председательством председателя Коллегии ЕЭК Михаила Мясниковича, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ЕЭК.

Ранее главы государств стран ЕАЭС заявляли о необходимости создания условий для развития промышленной кооперации с точки зрения финансирования интеграционных проектов в реальном секторе, а также совершенствования финансовой инфраструктуры и обеспечения доступа к проектному финансированию в виде долгосрочных кредитов с льготной процентной ставкой, напомнили в пресс-службе.

Как отметил на совещании Михаил Мясникович, в 2021 году промышленное производство в целом по ЕАЭС увеличилось на 5,1% по сравнению с 2020 годом. Наибольший рост зафиксирован в Беларуси (на 6,7%) и России (на 5,2%). Кооперационные поставки в рамках союза в 2021 году увеличились на 33,9%. В то же время он обратил внимание на проблему недостаточной инвестиционной и инновационной активности в ЕАЭС. "Инвестиции в основной капитал в ЕАЭС существенно ниже среднемировых значений и составляют от 17% в Армении до 25% в Казахстане. Нам надо увеличивать объем инвестиций в полтора-два раза, а в промышленности - еще больше, повышать доступность финансовых ресурсов для предприятий и создавать мотивационные механизмы развития", - заявил Михаил Мясникович.

Промышленным блоком ЕЭК совместно с государствами ЕАЭС, Евразийским банком развития, Евразийским фондом стабилизации и развития и другими институтами развития стран ЕАЭС разработаны механизмы финансирования промышленной кооперации, которые оформлены в виде отдельного доклада. "В этом документе предлагается рассмотреть перспективы развития в союзе новых механизмов поддержки льготного финансирования интеграции. Прежде всего речь идет о возможности снижения процентной ставки по кредитам для бизнеса, участвующего в кооперационных проектах в ЕАЭС, использовании в этом процессе возможностей смешанного финансирования, проработке механизмов более активного вовлечения финансовых ресурсов Евразийского банка развития и Евразийского фонда стабилизации и развития", - рассказал на совещании член Коллегии (министр) по промышленности и агропромышленному комплексу ЕЭК Артак Камалян.

Механизмы финансирования кооперационных проектов будут рассмотрены на заседаниях органов ЕАЭС в первом полугодии этого года.-0-

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