Механизмы целевого финансирования догоняющих экономик будут внедрены в ЕАЭС

30 октября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Совет Евразийской экономической комиссии поручил сегодня Коллегии ЕЭК проработать с правительствами государств ЕАЭС, Евразийским банком развития и Евразийским фондом стабилизации и развития предложение внедрить механизмы целевого финансирования догоняющих экономик ЕАЭС. Об этом написала на своей странице в Facebook помощник председателя Коллегии ЕЭК Ия Малкина, сообщает БЕЛТА.

"Ранее Кыргызстан дополнительно внес в проект стратегических направлений развития евразийской экономической интеграции до 2025 года предложения о создании нового Института развития ЕАЭС, а также о внедрении механизмов и программ целевого финансирования для развития догоняющих экономик регионов ЕАЭС в рамках действующих институтов развития, - отметила Ия Малкина. - Для проработки этих инициатив была также создана специальная рабочая группа под руководством члена Коллегии (министра) по интеграции и макроэкономике ЕЭК Сергея Глазьева. Совместно со сторонами был подготовлен проект концепции создания института развития и поддержки ЕАЭС".

"Теперь в состав рабочей группы будут включены представители Евразийского банка развития и Евразийского фонда стабилизации и развития. Результаты этой работы будут представлены Совету ЕЭК", - добавила помощник председателя Коллегии ЕЭК.-0-