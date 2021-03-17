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17 марта 2021, 12:28

Меморандум о взаимодействии между ЕЭК и правительством Узбекистана подпишут в ближайшее время

Фото из архива
Фото из архива

17 марта, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Меморандум о взаимодействии между Евразийской экономической комиссией и правительством Узбекистана планируется подписать в ближайшее время. Об этом сообщила сегодня на брифинге помощник председателя Коллегии ЕЭК Ия Малкина, передает корреспондент БЕЛТА.

"Объемная правовая основа для интенсификации нашего сотрудничества будет создана в результате подписания меморандума о взаимодействии между комиссией и правительством Узбекистана, а также плана совместных мероприятий на 2021-2023 годы. Сейчас документы находятся в финальной стадии разработки и в скором времени будут подписаны", - сказала Ия Малкина.

В конце прошлого года Узбекистан получил статус наблюдателя в Евразийском экономическом союзе. "Статус наблюдателя действительно не предполагает автоматического присоединения страны к нормативной базе союза, а также к проектам и программам в рамках ЕАЭС, - отметила помощник председателя Коллегии ЕЭК. - Вместе с тем это хорошая возможность изучить союз, действующую у нас регуляторику, сопоставить нормы, определиться, насколько стране интересно двигаться дальше по пути углубления интеграции с союзом".

15 марта ЕЭК посетила делегация Узбекистана во главе с заместителем премьер-министра Сардором Умурзаковым. "Одним из итогов встречи председателя Коллегии ЕЭК Михаила Мясниковича с узбекистанской делегацией стала договоренность о том, что комиссия проработает механизмы повышения информированности представителей органов государственной власти Узбекистана и предпринимательского сообщества о действующем техническом и таможенном регулировании в ЕАЭС, о внешнеторговой политике, перспективных проектах и других направлениях, а также о работе различных подразделений ЕЭК, - проинформировала Ия Малкина. - Уже сейчас страны союза активно сотрудничают с Узбекистаном. К примеру, в сфере промышленности действуют двусторонние программы, а также есть заинтересованность в развитии промышленной кооперации с союзом в целом".

Ия Малкина добавила, что 5 апреля в Ташкенте в рамках международной промышленной выставки "Иннопром" пройдет заседание Совета министров по промышленной политике ЕАЭС, в котором от ЕЭК примет участие министр по промышленности и АПК Артак Камалян. Планируется рассмотреть перспективы сотрудничества в сфере фармацевтики, авиационной промышленности, механизмы финансирования проектов промышленной кооперации.-0-

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