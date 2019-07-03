Меморандум о взаимопонимании подписан ОАО "Белинвестбанк" и инвестиционной группой HATG

МИНСК, 2 июля 2019 года. Меморандум о взаимопонимании заключили ОАО "Белинвестбанк" и инвестиционная группа HATG (Gansu Provincial Highway Aviation Tourism Investment Group Co.,Ltd). Свои подписи под документом поставили председатель правления ОАО "Белинвестбанк" Андрей Бриштелев и председатель совета директоров инвестиционной группы HATG Ши Пэйжун. Цель документа - развитие сотрудничества с Китайской Народной Республикой в финансовой сфере.

Таким образом стороны подтвердили намерение участвовать в финансировании торговли между Республикой Беларусь и Китайской Народной Республикой, оказывать поддержку резидентам обеих стран, осуществляющим экспортно-импортные операции.

Второй, не менее важный аспект, закрепленный в меморандуме, - повышение доступности финансовых ресурсов для реального сектора экономики Беларуси за счет внедрения новых технологий и методов управления, повышения качества и объема банковских услуг и освоения новых источников финансирования.

"Еще на этапе консультаций мы договорились о проведении двусторонних тренингов и налаживании обучения экспертов. Мы заинтересованы в оказании реальному сектору экономики Беларуси новых банковских услуг. И здесь важен должный уровень подготовки специалистов, возможность обмена опытом и передовыми технологиями. Так что у наших двух стран есть потенциал не только для расширения сотрудничества в торгово-экономической и инвестиционной сферах, но и в сфере обучения и подготовки кадров", - отметил Андрей Бриштелев.

Церемония подписания меморандума о взаимопонимании состоялась в индустриальном парке "Великий камень" на форуме по региональному сотрудничеству и развитию в рамках инициативы "Пояс и путь". Документ стал итогом делового визита председателя правления ОАО "Белинвестбанк" Андрея Бриштелева в Китайскую Народную Республику в апреле 2019 года. Напомним, его целью было налаживание более тесного сотрудничества с крупнейшими финансовыми институтами Китая.

ОАО "Белинвестбанк" - один из крупнейших системообразующих банков Республики Беларусь. Имеет обширную региональную сеть и является одним из крупнейших эмитентов банковских платежных карточек страны. Огромный опыт и традиции, накопленные за 27-летнюю историю развития, Белинвестбанк успешно сочетает с внедрением современных практик ведения бизнеса.

Gansu Provincial Highway Aviation Tourism Investment Group Co., LTD (HATG) - самая крупная государственная инвестиционная группа в провинции Ганьсу. HATG объединяет такие сферы, как автомобильные дороги, авиацию, туризм и финансы. Отвечает за инвестирование и финансирование строительства автомагистралей, железных дорог, авиации общего назначения и культурного туризма, а также является владельцем контрольного пакета акций всех ведущих финансовых учреждений провинции Ганьсу.

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